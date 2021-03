Nasdaq, SP500 : Les indices américains en ordre dispersé

Points clés de l’article :

La hausse des taux continue de perturber les marchés

Un optimisme élevé est de retour chez les investisseurs

Rebond du Nasdaq limité à la moyenne mobile à 34 périodes

Le SP500 confronté à son plus haut historique

La hausse des taux continue de perturber les marchés

Après une éclipse, la hausse des taux d’intérêts revient en force et donne lieu à des arbitrages.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans est revenu à un niveau proche de son plus haut niveau de l'année. Le rendement s'est établi à 1,61 %, soit une hausse d'environ 8 points de base au cours de la nuit.

Une hausse rapide des rendements obligataires a exercé une pression sur les principales valeurs du Nasdaq plus tôt en mars, les investisseurs se tournant vers les actions cycliques sensibles à l'économie. Les fortes hausses des taux d'intérêt peuvent exercer une pression sur les valeurs technologiques à forte croissance, car elles réduisent la valeur relative des bénéfices futurs et donc leur potentiel de valorisation.

Cette tendance a semblé s'inverser partiellement jeudi, les rendements obligataires s'étant calmés. Mais vendredi matin, l'inquiétude est revenue. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 3 % dans les échanges pré-marché. Netflix, Apple, Amazon, Microsoft et Facebook ont tous perdu au moins 1%.

Les actions américaines ont atteint des niveaux record au cours de la séance boursière de jeudi, suite à la reprise du rebond des actions technologiques et à l'adoption du plan d'aide Covid-19 de 1 900 milliards de dollars proposé par Biden. Le S&P 500 a bondi de 1 % et a atteint un nouveau sommet en clôture, dépassant son précédent record du 16 février.

Les signes indiquant que l'économie américaine pourrait être prête pour une bonne année 2021 étaient nombreux jeudi, après que M. Biden ait promulgué son très attendu plan d'aide à la lutte contre le coronavirus de 1 900 milliards de dollars. Ce plan permettra d'envoyer des paiements directs allant jusqu'à 1 400 dollars à de nombreux Américains, et consacrera également près de 20 milliards de dollars à la vaccination contre le virus Covid-19 et 350 milliards de dollars à l'aide aux gouvernements des États et des collectivités locales.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Un optimisme élevé est de retour chez les investisseurs

Du coup l’optimisme est revenu en masse chez les investisseurs individuels avec un bond de la part des haussiers qui se rapproche de l’euphorie. Cette hausse s’accompagne d’un niveau de pessimistes bas, ce qui d’un point de vue contrariant émet une alerte sur une possible correction des indices.

Toutefois la moyenne 5 jours du put call ratio bien qu’en baisse ne confirme pas un excès d’optimisme sur le marché des options, le ratio s’étant éloigné de ses plus bas . S’il revenait sur O,40 avec une enquête AAII encore plus prononcé, alors les signaux seraient très alarmants.

Rebond du Nasdaq limité à la moyenne mobile à 34 périodes

Le Nasdaq s’est bien repris juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours après une correction de près de 12%. L’indice technologique est revenu sur sa moyenne mobile à 34 périodes sans réussir à la dépasser qui donne lieu à une baisse aujourd’hui. S’il parvenait à la dépasser il lui faudrait alors franchir une résistance à 13 300 points dernier obstacle avant un retour sur les plus hauts annuels.

Si l’échec était confirmé, il ne faut pas exclure une poursuite de la consolidation avec un retour sur la moyenne mobile à 200 périodes. Sous cette dernière, l’indice pourrait rejoindre le support à 11810 points.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

Le SP500 confronté à son plus haut historique

Le SP500 est soutenu par une oblique haussière depuis Novembre 2020 qui a contenu toutes les baisses qui se sont produites depuis. La tendance de moyen terme est donc haussière. L’indice est revenu sur son point haut historique hier mais ne parvient pas à le franchir.

Tant que l’on reste sous cette résistance à 3962 points, un retour sur la MM34 ou l’oblique peut donc se produire. Un franchissement des 3962 points accentuerait la hausse.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE