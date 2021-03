S&P 500 : Wall Street résiste à la chute des techs grâce aux valeurs cycliques

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Les investisseurs réajustent leurs portefeuilles vers les actions cycliques

Le S&P 500 consolide sous son récent plus haut, le Nasdaq corrige

Le S&P 500 revient tester sa moyenne mobile à 50 séances

Nouveau vent de panique sur les marchés actions hier. La remontée des taux obligataire à délivrer son lot d’incertitudes mercredi, faisant plonger le Nasdaq 100 de près de 3% à un plus bas de plus de deux mois.

En effet, de façon assez paradoxale, l’amélioration des perspectives économiques grâce à l’accélération du rythme des campagnes de vaccination, des plans de relance et des statistiques économiques meilleurs que prévu, pousse les investisseurs à se désengager des valeurs technologiques pour revenir sur les valeurs massacrées pendant la crise sanitaire.

Ainsi, les valeurs cycliques surperforment les valeurs de croissance depuis le début de l’année, et encore plus ces deux dernières semaines. Le Nasdaq 100 est tombé hier en territoire négatif sur l’année tandis que le Russell 2000 (small-caps) s’adjuge plus de 13% et les actions de « valeur » du Russell 2000 plus de 19% !

Les petites capitalisations boursières et les valeurs « cycliques » sont clairement les vedettes de Wall Street depuis le début de l’année et pourraient continuer à l’être à mesure que la situation sanitaire s’améliore, que les contaminations baissent et que le rythme des campagnes de vaccination accélère.

Un « sell-off » de Wall Street semble donc relativement peu probable, car la pression sur les valeurs de croissance est partiellement contrebalancée par la hausse des valeurs cycliques. Alors que le Nasdaq 100 est en baisse de 8% depuis son récent plus haut, le S&P 500 limite ses pertes à seulement 3%.

Néanmoins, même si les valeurs cycliques sont haussières, il est peu probable que le S&P 500 recommence à inscrire des nouveaux records si le secteur technologique (le plus dominant de l’indice) est en baisse.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le S&P 500 continue d’être correctement orienté à la hausse, mais il revient tester à court terme sa moyenne mobile à 50 séances. Un repli sous cette moyenne mobile serait un premier signal en faveur d’une correction du marché.

Comme en septembre dernier, un repli du S&P 500 sous cette moyenne mobile pourrait signaler une consolidation de plusieurs semaines avant une nouvelle jambe de hausse. Si le S&P 500 repasse sous sa MM50 jours, le S&P pourrait poursuivre son repli jusqu’à son support à 3700 points. Un repli sous ce support serait beaucoup plus compromettant puisqu’il formerait une figure de retournement baissière en « tête et épaules » ce qui ouvrirait la voie à une correction beaucoup plus importante.

