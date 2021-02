CAC 40 : Premier plus haut d’un an depuis longtemps pour la bourse de Paris

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 inscrit un plus haut d’un an à 5800 points grâce à la remontée des taux longs et du pétrole

Le CAC 40 dépasse une résistance à 5800 points

Le CAC 40 a poursuivi son redressement hier, s’adjugeant 0,31% grâce aux valeurs à ses valeurs cycliques bancaires et énergétiques qui profitent de la hausse continue des cours de pétrole et des taux longs. L’indice parisien a ainsi inscrit un plus haut d’un an hier, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. La bourse de Paris évolue à son niveau le plus haut depuis février 2020 à environ 5800 points, légèrement en dessous de ses plus hauts de 2020 à environ 6100 points.

La prochaine résistance majeure à surveiller sera le seuil symbolique des 6000 points, dont les investisseurs pourraient profiter pour sécuriser une partie de leurs profits. D’autant plus que ces prises de profits pourraient également être motivées par la récente remontée des rendements obligataires.

A mesure qu’ils remontent le marché obligataire devient de plus en plus attractif, la prime de risque des marchés actions est réduite, remettant ainsi en question le niveau de valorisation des actions.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est haussière sur le long terme. L’indice parisien évolue ce matin au-dessus d’une résistance à 5800 points qui fut un support majeur en février de l’année dernière, car son enfoncement avait formé une figure de retournement baissière en « double top ». Cette ancienne résistance pourrait à terme jouer un rôle de support si le marché continue à progresser puis connaît une correction.

A court terme, la prochaine résistance majeure sera le seuil symbolique des 6000 points qui correspond un peu près aux plus hauts de 2020 à environ 6100 points. Néanmoins, nous pouvons constater le CAC 40 évoluer en haut de son canal ascendant dans lequel il évolue depuis quelques mois. La présence du CAC 40 en haut de ce canal défavorise les achats du point de vue du ratio rendement-risque (et favorise plutôt les ventes). Les investisseurs pourraient donc d’ores et déjà sécuriser des bénéfices ou du moins limiter les achats à court terme en attendant un nouveau catalyseur positif ou une respiration du cours.

Graphique 4 heures du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

