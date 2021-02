S&P 500 : Les doutes s’installent à Wall Street avec la remontée des taux obligataires

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

La hausse des rendements obligataires inquiète

La hausse du pétrole est la principale raison des craintes inflationnistes

Le S&P 500 continue d’évoluer au-dessus de sa ligne oblique haussière

La hausse des rendements obligataires inquiète

La remontée des rendements obligataires est au cœur de l’actualité ces dernières séances. La chute des contaminations et hospitalisations, l’accélération des campagnes de vaccination, les résultats micro et macroéconomiques supérieurs aux attentes, les plans de relance et la hausse des cours des matières premières sont autant de facteurs soutenant les perspectives économiques mondiales, mais également les perspectives d’inflation.

La hausse des anticipations d’inflation soutient la hausse des rendements obligataires ce qui vient remettre en question la valorisation des marchés actions. Les valeurs de croissance sont les plus pénalisées par la remontée des taux longs tandis que les valeurs cycliques, dont le secteur bancaire, ont plutôt tendance à en profiter. Le Nasdaq 100 est en baisse de près de 5% par rapport à son plus haut de la semaine dernière tandis que le Dow Jones Industrial se maintient à ses sommets. Le S&P 500, dont le secteur technologique est le plus important, est quant à lui en baisse d’environ 1,5%.

Est-ce que ces craintes sont sensées ? Oui, mais elles sont sans doute surestimées. L’inflation va probablement pointer le bout de son nez cette année puisque les cours des matières premières avaient chuté au début de la pandémie. Il y aura donc un effet de base qui va s’apercevoir au printemps, comme c’était le cas en 2010 un an après la fin de la crise financière de 2008-2009.

La hausse du pétrole est la principale raison des craintes inflationnistes

Toutefois, il semble relativement peu probable que l’inflation s’installe durablement alors que 8 millions d’Américains n’ont toujours pas retrouvé leurs emplois. La hausse des matières premières va créer de l’inflation auprès des industriels et dans une plus faible mesure auprès des consommateurs, mais le marché des matières premières va se rééquilibrer tout seul.

La principale matière première inflationniste est le pétrole, qui est revenu à son niveau le plus haut de l’année dernière à 60$ le baril WTI. D’autres matières premières progressent nettement ces derniers mois, comme le cuivre et d’autres métaux industriels, mais comme toutes matières premières, plus le baril monte, plus il devient rentable de pomper du pétrole et donc plus il y a de chances que des puits déjà installés reprennent leur production. De plus, plus les cours remontent, moins il y a des chances que certains membres de l’OPEP+ mettent fin à leur gel de production. Enfin, il convient de préciser que S&P Global Platts Analytics prévoit que la demande mondiale de pétrole augmentera de 6,1 millions de barils par jour cette année, après avoir chuté de 8,8 millions de barils par jour l'année dernière. Nous sommes donc loin d’une explosion de la demande.

Le marché actions pourrait donc continuer à consolider à court terme et les secteurs de croissance à être sous pression, le temps que ces craintes inflationnistes s’atténuent. Jerome Powell pourrait tempérer ces craintes lors de son audition devant le Sénat aujourd’hui et mercredi, mais il devrait également devrait réitérer ses propos en faveur d’une politique monétaire accommodante tant que le marché de l’emploi n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

Le S&P 500 continue d’évoluer au-dessus de sa ligne oblique haussière

Graphique journalier du cours de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance reste haussière tant que le S&P 500 évolue au-dessus de sa ligne oblique haussière de court terme et de sa moyenne mobile à 50 séances. Le repli depuis la semaine dernière ressemble davantage à une phase de respiration, de rotation de portefeuilles vers les valeurs cycliques plutôt qu’une phase de panique. La preuve est que les secteurs cycliques de l’énergie, de la finance et de l’immobilier s’adjugent 12%, 7% et 4,5% respectivement depuis le début du mois.

Les perspectives haussières commenceraient à être endommagées en cas de repli sous cette oblique. Le S&P 500 pourrait alors corriger jusqu’à son ancien sommet de septembre à environ 3590 points dépassé courant novembre.

En attendant, les perspectives restent haussières et la prochaine résistance majeure à surveiller sera le seuil symbolique des 4000 points.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE