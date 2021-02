EuroStoxx 50 : le marché de la zone euro fait face à une résistance pluriannuelle majeure

Points-clés de l’article sur l’EuroStoxx 50 :

L’EuroStoxx 50 revient dans une zone de résistance majeure

L’EuroStoxx 50 pourrait subir des prises de bénéfices à court terme

La période devient importante pour l’EuroStoxx 50. L’indice boursier de la zone euro entre depuis peu dans une zone de résistance majeure à 3700-3850 points dans laquelle il s’est retourné systématiquement depuis 2015. Le marché était sur le point de dépasser cette résistance l’année dernière, mais la pandémie a compromis les plans des opérateurs de marché.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EuroStoxx 50 réalisé sur TradingView :

Un an après, l’EuroStoxx 50 revient donc retester cette résistance pluriannuelle, mais pourrait cette fois-ci réussir à la dépasser étant donné l’éclaircissement des perspectives économiques et sanitaires.

Evidemment, un catalyseur inattendu qui aurait un impact significatif sur l’économie européenne viendrait compromettre cette ascension, mais pour le moment, avec l’accélération du rythme des campagnes de vaccination à travers le monde, l’arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien et le plan de relance européen d’un montant inédit, les planètes semblent aligner pour une poursuite de cette tendance haussière.

Si c’est le cas, l’EuroStoxx 50 évoluerait alors à un plus haut de 13 ans et les sommets de 2007 à 4590 points atteints juste avant l’hécatombe de la grande crise financière de 2008-2009 deviendraient la proche zone de résistance à surveiller.

L’EuroStoxx 50 pourrait subir des prises de bénéfices à court terme

A court terme, l’EuroStoxx 50 ne montre pas de signaux baissiers. L’indice est bien orienté, mais des prises de bénéfices pourraient naturellement commencer à se manifester dans cette zone de résistance majeure.

Une mauvaise nouvelle pourrait accentuer ces prises de bénéfices et provoquer un repli, mais la tendance de fond reste haussière tant que l’indice évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances et de l’oblique haussière qui passe par les creux de mars et novembre de l’année dernière.

Graphique journalier du cours de l’EuroStoxx 50 réalisé sur TradingView :

