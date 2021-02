CAC 40 : Le redressement est toujours en cours – les niveaux clés à surveiller

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Les restrictions sanitaires pèsent sur l’Europe à court terme

L’accélération des vaccinations devrait soutenir les marchés

Le CAC 40 reste correctement orienté à la hausse

En baisse pour la seconde séance consécutive, les incertitudes refont surface sur le CAC 40 à court terme. Les indices européens sont pénalisés par des incertitudes encore importantes sur le plan sanitaire. La décision de l’Allemagne de prolonger son confinement jusqu’à début mars fait craindre les investisseurs d’un prolongement des restrictions dans les autres pays européens.

Ces incertitudes sont beaucoup moins présentes outre-Atlantique. Pourtant, le nombre de contaminations est supérieur, mais contrairement aux Européens, les Américains décident de limiter au maximum les restrictions sanitaires. Certains Etats prennent la décision de rouvrir certains commerces, dont les restaurants, malgré un nombre de contaminations plus important. Une partie de la sous-performance des indices européens peut donc s’expliquer par des restrictions sanitaires plus strictes en Europe. L’économie européenne se porterait évidemment mieux si les restrictions étaient moins strictes.

Le second facteur qui justifie cette sous-performance est la composition des indices européens, beaucoup plus orientée vers des secteurs cycliques que les indices américains. Les marchés américains profitent d’énormément de valeurs de « croissance », en particulier du secteur technologique alors que les marchés européens sont eux, dominés par des secteurs « cycliques » comme ceux industriels et de la consommation discrétionnaire (en particulier le CAC 40). Difficile d’anticiper une performance aussi bonne que le marché boursier américain pendant la crise avec une telle composition...

Source : @ValentinAufrand

L’accélération des vaccinations devrait soutenir les marchés

Cela dit, les perspectives du CAC 40 restent positives. Le rythme des vaccinations va s’accélérer au cours des prochains mois ce qui va permettre aux personnes les plus fragiles d’être protégées et par conséquent de pouvoir rouvrir progressivement l’économie, et cette fois-ci, définitivement.

Cette reprise de l’économie en dents de scie depuis le printemps 2020 se traduit par une évolution en escalier du marché boursier. Il faut dire que les grandes entreprises françaises ont su s’adapter aux restrictions sanitaires en digitalisant leurs moyens de fonctionner et de vendre.

Conséquence, l’évolution du CAC 40 a de fortes chances de continuer à se faire en dents de scie, jusqu’à temps que l’économie française sorte définitivement de cette crise.

Le CAC 40 reste correctement orienté à la hausse

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 bute à court terme sous une résistance à 5724 points, mais la tendance de fond reste haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts.

L’évolution à court terme dépendra essentiellement de l’évolution des restrictions sanitaires. Le CAC 40 pourrait éventuellement revenir tester son support à 5320 points, mais les perspectives de fond restent techniquement haussières au-dessus de ce support. Un repli sous ce support serait un premier signal baissier important, mais ce n’est qu’en cas de repli sous l’oblique haussière qui passe par les creux de mars et novembre 2020 que la tendance de fond redeviendrait baissière.

Notons que la prochaine jambe de hausse pourrait être assez violente, comme c’était le cas en mai-juin et novembre de l’année dernière. Le CAC 40 avait gagné 20% en 3-4 semaines avant de consolider pendant de nombreux mois. La prochaine impulsion haussière pourrait donc s’étendre jusqu’au niveau pré-pandémique à 6100 points, niveau qui correspond notamment au sommet de 2007, avant de consolider à nouveau.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

