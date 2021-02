SP500 : L’indice a vivement rebondi sur l’oblique haussière

Dans 2 minutes ;) https://t.co/hRsvqddnJv

RT @GuillaumeBayre: Rien de plus vrai : sans les shorts, pas de short squeeze et donc d'envolée https://t.co/5xmK0Kc33W

Bernstein (conseiller éco. Maison Blanche) "Joe Biden travaille sur un solide projet de loi pour les infrastructures"

Bernstein (conseiller éco. Maison Blanche) "Les Etats-Unis sont pleinement (deeply) dans une reprise en K " ...Kudlow nous aurait menti ?

RT @DeItaone: U.S. TREASURY YIELDS HIGHER AFTER DIP ON JOBS REPORT; 10-YEAR NOTE LAST AT 1.1807% https://t.co/iB3n1i0WVD

Emploi US / pas terrible en janvier dans le secteur privé --> https://t.co/OEmzg0JLTz

US Taux de chômage à 6.3% vs préc 6.7% léger repli du taux de participation à 61.4% vs 61.5% Hausse moins forte que prévu du salaire horaire moyen m/m --> +0.2% (cons +0.3% préc +1.0%)

#NFP --> 49k Consensus 50k Précédent révisé -227k vs -140k

