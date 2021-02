Nasdaq 100 : les mastodontes technologiques pulvérisent les attentes

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Après Apple, Microsoft et Facebook, Alphabet et Amazon pulvérisent les attentes

Le Nasdaq 100 rebondit sur son oblique haussière

PayPayl et Qualcomm attendus ce soir, le NFP vendredi

Après Apple, Microsoft et Facebook, Alphabet et Amazon pulvérisent les attentes

La saison de publication des résultats des entreprises américaines continue, mais elle continuera sans GAFAM. Alphabet et Amazon sont les derniers mastodontes technologiques à avoir publié leurs résultats du quatrième trimestre 2020 hier soir (ceux d’Apple, Facebook et Microsoft ont eu lieu la semaine dernière).

Le bilan du quatrième trimestre 2020 a été extraordinairement bon. Malgré les attentes élevées, les GAFAM ont dépassé les consensus avec une croissance à deux chiffres de leurs revenus et de leurs.

La hausse de ces revenus et de ces bénéfices supérieurs aux attentes permet de faire baisser les niveaux de valorisation de ces entreprises et va vraisemblablement pousser les analystes à revoir à la hausse leurs anticipations pour les prochains trimestres. C’est donc positif pour le cours des actions de ces entreprises et donc des marchés boursiers américains, en particulier le Nasdaq 100 dont les GAFAM et Tesla pèsent ensemble 50% de l’indice.

Le Nasdaq 100 rebondit sur son oblique haussière

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

N’en déplaise à certains, la tendance haussière reste intacte. Le Nasdaq 100 a correctement rebondi sur l’oblique haussière faisant office de support depuis décembre en début de semaine. Un repli sous cette oblique aurait été un premier signal ouvrant la voie à un pullback du Nasdaq 100 à son ancien sommet de septembre à 12 439 points dépassé courant décembre.

PayPayl et Qualcomm attendus ce soir, le NFP vendredi

Les prochains catalyseurs à surveiller pour le Nasdaq seront évidemment les résultats des entreprises compromis dans l’indice, comme PayPal et Qualcomm ce soir et T-Mobile demain.

Les différents rapports sur l’emploi aux Etats-Unis seront également des catalyseurs à surveiller. Le rapport ADP sera publié cette après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées jeudi et le rapport du Département du Travail qui comprend le fameux NFP et taux de chômage sera publié vendredi. Le consensus table sur 50 000 créations d’emplois en janvier et un taux de chômage stable à 6,7%.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE