DAX30 : Rebond technique sur 13 300 points

La vaccination revient au centre des préoccupations des investisseurs

Les investisseurs attaquent la semaine de façon plus positive après les ventes de la semaine dernière, la pire depuis octobre. La bataille entre fonds spéculatifs et investisseurs individuels semble être mis de côté ce matin et des facteurs plus fondamentaux reprendre le dessus.

La banque centrale de Chine a injecté des liquidités sur les marchés ce qui a soutenu les actions malgré des chiffres PMI plus bas qu’attendu.

Mais surtout les investisseurs sont un peu plus rassurés car le fabricant de vaccins contre le coronavirus AstraZeneca a accepté d'augmenter les fournitures à l'Europe dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la maladie.

Les marchés pourront se concentrer à nouveau sur les développements vraiment importants : la vaccination en cours et donc l'amélioration des perspectives de réouverture avec l'augmentation de l'activité, ouvrant la voie à une demande refoulée qui sera le moteur de la reprise économique.

La chancelière Angela Merkel et les gouverneurs des États fédérés allemands ont prévu de s'entretenir lundi avec des représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de renforcer la campagne de vaccination qui tarde à se mettre en place dans le pays.

La vidéoconférence de lundi, à laquelle participera également la Commission exécutive de l'Union européenne, a lieu alors que le pays le plus peuplé de l'Union européenne est en train de rechercher les responsables de la lenteur du déploiement des vaccins.

Malgré la baisse, le tendance haussière reste valable au-dessus de 13045 points

Beau rebond de l’indice allemand sur les plus bas de la semaine dernière. Pour l’instant il ne s’agit que d’un rebond technique mais si les cours parvenaient à dépasser les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes la bougie s’apparenterait alors à un marubozu en avalement haussier, ce qui serait un signal d’une reprise haussière.

En cas d’échec sur les 13675 points, les cours pourraient engager un nouveau test des plus bas de vendredi à 13 300 points. En cas de rupture, le risque serait un retour sur les plus bas de Décembre à 13 045 qui va se doubler de la moyenne mobile à 200 jours et qui correspond aussi à un retracement de 38,2% de la hausse entre fin octobre et et le 8 janvier 2021.

Toutefois au-dessus de ce support important, la tendance haussière de moyen terme reste intacte.

