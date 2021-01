SP500 : Wall Street consolide dans une tendance haussière

Points clés de l’article :

Semaine inédite sur les marchés boursiers, remake de David contre Goliath

Les indicateurs s’équilibrent confirmant l’hésitation des investisseurs

SP500 : L’indice préserve le support formé par l’oblique haussière

Semaine inédite sur les marchés boursiers, remake de David contre Goliath

Les actions mondiales devraient connaître leur pire chute hebdomadaire depuis environ trois mois, en partie à cause de la tourmente provoquée par les hordes de day-traders qui ont fait éclore des paris sur les actions et qui ont mis à rude épreuve les fonds spéculatifs et les plateformes de négociation, provoquant un short squeeze sur certaines valeurs . Les investisseurs individuels via le site Reddit et Wallstreetbets ont déclaré la guerre aux fonds spéculatifs… Un remake boursier de David contre Goliath.

Les plateformes de trading ont décidé de limiter les échanges sur les valeurs sur lesquelles les positions vendeuses chez les fonds spéculatifs sont les plus élevées comme Gamestop ou AMC accentuant la volatilité qui a semé la méfiance. La guerre des investisseurs individuels avec le fonds spéculatifs a eu un impact énorme sur certaines actions entraînant une hausse de la volatilité et un nouveau record sur les volumes. 24 milliards d’actions se sont échangées mercredi à Wall Street ! Une semaine historique pour la finance mondiale et la confirmation de nouveaux investisseurs particuliers qui s’intéressent aux marchés depuis le Covid et qui veulent se faire entendre sur les marchés.

Certains stratèges affirment que les investisseurs devraient acheter cette baisse en raison de la reprise économique attendue de la pandémie, alimentée par les mesures de relance. D'autres craignent qu'un déploiement inégal des vaccins ne soit le signe d'une fragilité des perspectives dans un contexte de tensions sur les marchés financiers.

Du côté macro-économique, le PIB américain au quatrième trimestre est ressorti en hausse de 4% en ligne avec le consensus, les inscriptions au chômage à 847 000 en baisse de 67 000. Ces chiffres ont rassuré les marchés qui ont repris de la hauteur.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Les indicateurs s’équilibrent confirmant l’hésitation des investisseurs

L’enquête de sentiment s’équilibre avec la même proportion d’investisseurs individuels qui se disent optimistes et ceux qui se disent pessimistes. Toutefois, comparé à sa moyenne historique le nombre de pessimistes est maintenant élevé.

Sur les marchés dérivés, le ratio put/call reste étonnamment bas, ce qui montre que les investisseurs restent confiants pour les prochains mois.

L’indice préserve le support formé par l’oblique haussière

La forte baisse de mercredi a été suivie par un chandelier reflétant une séance d’hésitation qui a permis de stopper la chute des cours malgré la pression vendeuse. Les cours ont préservé le support formé par l’oblique ascendante sur les 3700 points et semblent disposer à rebondir aujourd’hui. Tant que l’indice reste au-dessus, la tendance haussière prédomine.

Cependant, pour confirmer cette reprise l’indice devra revenir au-dessus des deux moyennes mobiles à 13 et 34 jours, ce qui donnerait le signe de la fin de la baisse.

Au-dessous de 3700 points, l’indice pourrait revenir sur la droite de polarité à 3660 voire 3605 points.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE