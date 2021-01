Wall Street : le Dow Jones accélère sa hausse, dopé par des indicateurs économiques

Donc au-delà des effets de "forums" plus récents et plus explosifs, c'est d'abord l'appétit débridé pour le risque qui a tendu l'élastique sur ces valeurs à partir de novembre https://t.co/RcwhmdnrGK

Actions US les plus shortées vs SP500 sur 12 mois No comment #shortsqueeze Le vrai décollage s'est fait à partir de l'élection US + annonces de vaccin début novembre --> https://t.co/T1k1Ec3Uev