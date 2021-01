DAX30 : L’indice accentue sa consolidation

Points clés de l’article :

Vaccination perturbée et indice Ifo en baisse

Séance négative mais préservation du support à 13564 points

Vaccination perturbée et indice Ifo en baisse

La vaccination en Allemagne a été perturbée par des problèmes informatiques. Des milliers d'Allemands âgés ont été confrontés à des messages d'erreur en ligne et ont bloqué les lignes d'assistance téléphonique lundi, alors que des problèmes techniques ont entamé la campagne de vaccination contre le coronavirus pour les plus de 80 ans dans l'État le plus peuplé du pays.

Le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, dont la population de près de 18 millions d'habitants est supérieure à celle de nombreux pays européens, a commencé à administrer des vaccins aux résidents et au personnel des maisons de retraite le mois dernier.

Mais les personnes de plus de 80 ans qui vivent encore chez elles ont dû attendre des rendez-vous pour recevoir leurs premières injections dans de vastes centres de vaccination, et beaucoup devront probablement attendre encore plus longtemps.

Sur le front des données, l'indice allemand Ifo du climat des affaires a chuté en janvier, avec une lecture de lundi à 90,1, en baisse par rapport à 92,1 en décembre, indiquant une dégradation du climat des affaires.

Recommandé par Cedric Damestoy Recevez gratuitement nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Les marchés actions subissent aussi les mesures de restrictions à l’international. Les investisseurs mettent en balance les preuves des dommages économiques causés par les restrictions actuelles et les espoirs de voir les économies rebondir une fois la pandémie sous contrôle.

Les progrès des vaccins permettent d'espérer que la vie redeviendra plus fonctionnelle à un moment donné en 2021, ce qui se traduira par une croissance plus élevée du PIB et des bénéfices plus solides pour les entreprises. Mais l'augmentation des infections mondiales, les nouvelles variantes du virus, le renforcement des restrictions liées à la distance sociale et les retards dans le déploiement des vaccins dans certains endroits, tout cela augmente les risques sur la croissance à court terme. Or les annonces en Chine et aux Etats Unis de nouveaux contrôles sur les voyages sont venues plomber le moral des investisseurs.

Cette semaine sera chargée en publication, 13 composantes du Dow et 111 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats. Parmi les rapports trimestriels en cours, on trouve ceux d'Apple, de Microsoft, de Netflix, de Tesla, de McDonald's, d'Honeywell, de Caterpillar et de Boeing. Nous verrons si les marchés américains pourront redonner le sourire aux investisseurs.

Séance négative mais préservation du support à 13564 points

L’indice allemand connaît une séance négative avec un long chandelier rouge qui accentue la consolidation entamée depuis le point haut à 14135, ce qui est de mauvaise augure pour les séances à venir

Le RSI est en baisse sous une oblique baissière et a cassé le niveau des 50, ce qui conforte la pression vendeuse actuelle. Le DAX revient sur le support à 13565 points qui devra contenir la baisse actuelle sous peine d’une correction de plus grande ampleur vers le fort support à 13046.

Toutefois, tant que l’on reste au-dessus de la droite horizontale à 13564 points, la tendance haussière n’est pas remise en cause et les cours peuvent repartir à la hausse.

Evolution de l’indice DAX30 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE