DAX30 : L’indice se stabilise en attendant Yellen

Un bon indice Zew et l’arrivée de Yellen ravivent les marchés boursiers

Phase de consolidation au-dessus de la MM34 dans une tendance haussière

L’indiceDAX30 s'est renforcé après que des données de l'institut allemand ZEW ont montré que les investisseurs sont de plus en plus confiants dans la reprise économique. Le chiffre est ressorti à 61,8 contre un consensus à 60 et un précédent à 55. Une bonne nouvelle pour les marchés alors que les mesures de restrictions pour lutter contre le Covid sont étendues en Allemagne jusqu’au 14 février.

Les marchés boursiers mondiaux ont aussi grimpé avant l'audition de confirmation de la candidate au poste de secrétaire au Trésor, Janet Yellen, au cours de laquelle elle devrait appeler à une action gouvernementale expansive pour soutenir l'économie américaine.

Mme Yellen devrait s'exprimer devant la commission sénatoriale des finances à 10 heures du matin dans le cadre d'une discussion qui devrait porter notamment sur le plan d'aide Covid-19 de 1,9 billion de dollars du président élu Joe Biden. Mme Yellen leur dira que les faibles coûts d'emprunt signifient qu'il est temps d'"agir en grand", selon les remarques qu'elle a préparées. La nomination de Yellen laisse aussi espérer une coopération plus étroite avec la Fed que pendant la présidence Trump.

La saison des bénéfices du quatrième trimestre est également en cours, avec la publication des résultats de certaines des plus grandes banques américaines. Goldman Sachs a augmenté de 2,5 % en séance pré-marché aux États-Unis après avoir déclaré que ses bénéfices avaient plus que doublé. Les bénéfices de Bank of America au quatrième trimestre ont chuté de 18 % par rapport à l'année précédente, la baisse des taux d'intérêt ayant pesé sur ses résultats. Cependant, la banque a pu libérer plus de 800 millions de dollars de ses réserves de crédit, signe qu'elle voit l'économie américaine s'améliorer dans les mois à venir.

Phase de consolidation au-dessus de la MM34 dans une tendance haussière

L’indice allemand consolide depuis on plus haut à 14135 et est revenu sur la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes qui sert de support. Le RSI est sorti de sa zone de surachat mais est entré dans une dynamique baissière. Pour reprendre le chemin de la hausse les cours doivent repasser au-dessus du plus haut du chandelier très baissier de vendredi à 13988.

Tant que les cours restent au-dessous, l’indice se situe en phase de consolidation qui s’accentuera sur une rupture de la MM34 et pourrait voir le DAX revenir sur la droite de polarité à 13462.

Evolution de l’indice DAX30 end données quotidiennes :

