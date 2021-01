SP500 : L’indice respire dans sa tendance haussière

Points clés de l’article :

Plan de relance massif pour soutenir une économie fragilisée

Les indices boursiers américain ont été légèrement sous pression hier. La faiblesse des actions FANG (Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix et Google) a entraîné la baisse des actions technologiques et pesé sur l'ensemble du marché. Les actions ont également été pénalisées par la faiblesse des chiffres hebdomadaires du marché du travail américain, après que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aient atteint un sommet sur 4 mois et demi.

Les indices boursiers ont d'abord ouvert à la hausse, et l'indice Dow Jones Industrials a affiché un nouveau record sur une information CNN selon lequel la nouvelle administration Biden allait mettre en place un énorme plan de relance pour lutter contre la pandémie. Par ailleurs, les bonnes données économiques chinoises de jeudi ont renforcé les perspectives économiques mondiales.

Cependant, les données hebdomadaires du marché du travail américain ont refroidi les marchés. Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont bondi de 181 000 pour atteindre un record de 965 000 sur 4 mois et demi, montrant un marché du travail plus faible que les attentes de 789 000.

L'optimisme quant à la possibilité que le président élu Biden fasse pression en faveur d'un énorme plan de relance lorsqu'il prendra ses fonctions la semaine prochaine a été positif pour les cours des actions. CNN a annoncé mercredi soir que le président élu Biden proposerait un plan d'aide de 2 000 milliards de dollars, au-delà de l'estimation de 1 300 milliards de dollars préconisée par le nouveau leader de la majorité au Sénat, M. Schumer. Au cours de l'après-midi, des rapports ont fait état d'un paquet de 1,9 trillion de dollars.

Jeudi, le président de la Fed, M. Powell, s'est montré favorable aux actions en déclarant qu'il y avait une grande marge de manœuvre sur le marché du travail qui allait faire baisser l'inflation et que le moment n’était pas venu de relever les taux d'intérêt.

Des indicateurs de sentiment toujours très optimistes

Le put call ratio indique un niveau d’optimisme à nouveau très élevé et rejoint des seuils qui alertent sur une possible correction.

L’indicateur CNN indique aussi que la marché est optimiste mais cette fois sans être sur des niveaux extrêmes.

Ces deux indicateurs ne se situent pas sur les mêmes niveaux et une respiration sur les marchés est possible mais elle ne devrait pas être très profonde si elle se produisait.

Des soubresauts dans la tendance haussière

Le SP500 est soutenu par une oblique haussière et par les moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 jours. Tant que les prix restent au-dessus de l’oblique, la tendance reste positive et les baisses ne sont qu’une consolidation de la vague de hausse en vigueur depuis début Novembre.

Le RSI ne se situe pas en zone de surachat et donc les conditions de marché couplées avec les indicateurs de sentiment ne donnent pas d’avertissement sur une correction d’ampleur à venir dans les prochains jours. La saisonnalité reste favorable durant le premier trimestre.

Un retour sur la moyenne mobile à 34 périodes voire l’oblique n’est pas à exclure mais l’indice devrait continuer à progresser.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

