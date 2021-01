S&P 500 : Wall Street poursuit sa remontée malgré les incertitudes politiques et sanitaires

Points-clés de l’article sur le cours du S&P 500 :

Le plan de relance voulu par Joe Biden compense les incertitudes politiques et sanitaires

Le S&P 500 poursuit sa tendance haussière

Les bancaires ouvriront le bal de la saison de publication des résultats des entreprises vendredi

Wall Street poursuit sa tendance haussière malgré le regain d’incertitudes sur le plan politique et sanitaire avec la mise en accusation contre Donald Trump pour « incitation à l’insurrection » et l’envolée du nombre de contaminations aux Etats-Unis et plusieurs pays européens.

Le sentiment des investisseurs reste soutenu par le nouveau plan de relance de 2 000 à 3 000 milliards de dollars souhaité par Joe Biden. Le futur président américain qui prendra la tête de la Maison-Blanche le 21 janvier va détailler son plan de relance ce jeudi et devrait en faire une des priorités des premières semaines de son mandat.

Les marchés sont également soutenus par l’espoir des investisseurs d’une accélération des campagnes de vaccination. Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson a indiqué que les résultats préliminaires montraient que son candidat vaccin était sûr et fournissait une réponse immunitaire prometteuse. Les résultats définitifs des essais de phase 3 sont attendus d'ici la fin du mois. La réaction des investisseurs dépendra essentiellement du taux d’efficacité du vaccin.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, aucun signal ne vient alerter sur l’état de la tendance haussière. Le S&P 500 progresse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances qui évolue elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances.

Néanmoins, le récent ralentissement de la hausse est une bonne chose pour les fondamentalistes, car elle permet aux bénéfices des entreprises et anticipations des bénéfices de rattraper leurs retards sur la valorisation du marché boursier.

Les bancaires ouvriront le bal de la saison de publication des résultats des entreprises vendredi

Par ailleurs, la volatilité du marché boursier pourrait augmenter ces prochaines semaines alors que les entreprises américaines sont sur le point de publier leurs résultats du quatrième trimestre 2020.

Les banques JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup ouvriront le bal vendredi. Les mastodontes technologiques sont attendus au cours des deux prochaines semaines.

