Le Dow Jones tutoie ses records avant les résultats trimestriels

La saison des résultats trimestriels débute cette semaine

Le début de la nouvelle procédure en destitution visant Donald Trump etl'approche de la saison des publications de résultats incitantles investisseurs à la prudence après les récents records.

La Chambre des représentants à Washington doit voter dans lajournée sur la procédure d'impeachment visant Donald Trump, accusé d'incitation à la violence par les démocrates après l'assaut lancé sur le Capitole la semaine dernière.

Les marchés attendent aussi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, qui sera donné vendredi par plusieurs grandes banques et mettra à l'épreuve les valorisations élevées atteintes par les actions.

Ces deux facteurs l'emportent pour l'instant sur l'optimisme lié aux anticipations de relance budgétaire qui a dominé les premières séances de l'année.

Par ailleurs,les investisseurs surveillent l'évolution des rendements obligataires. Les perspectives reflationnistes reviennent au cœur des anticipations du fait des politiques accommandantes lancées par les gouvernements et les banques centrales.

Dow Jones : un canal haussier

L’indice poursuit son ascension selon la théorie de Charles Dow : des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts.

Depuis fin mai, les cours évoluent dans un canal haussier, ainsi le prochain objectif serait de rallier la borne haute vers les 31 600 points. Pour le moment, les acheteurs gardent la main tant que les prix restent au-dessus du support à 30 660 points. Seule une incursion sous ce seuil risquerait de déclencher un mouvement correctif pour venir prendre appui sur la moyenne mobile 50 périodes.

Toutefois, le prochain catalyseur (les résultats des sociétés) devrait donner le tempo pour la suite. Cela permettrait aux opérateurs d’avoir de la visibilité pour les semaines à venir avec la perspective d’une nouvelle jambe de hausse ou des prises de bénéfices selon leurs attentes.

GRAPHIQUE DU DOW JONES EN DONNÉES JOURNALIÈRES

