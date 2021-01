DAX 30 : La hausse marque le pas sans inverser la tendance

Points clés de l’article :

Les marchés boursiers absorbent la hausse des rendements obligataires

Les marchés boursiers mondiaux se sont stabilisés après les pertes de lundi, les investisseurs se sentant suffisamment confiants dans la reprise économique et le déploiement des vaccins pour acheter la baisse de certains actifs à risque. Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement augmenté, tandis que l'indice européen Stoxx 600 a peu changé. De la même façon l’indice allemand a annulé une partie de ses baisses du début de séance.

L'ambiance sur les marchés a été légèrement positive alors que les investisseurs évaluent comment la hausse des rendements du Trésor change le paysage financier. Si les progrès réalisés dans le domaine des vaccins donnent des raisons d'espérer, des inquiétudes persistent quant aux excès spéculatifs qui ont poussé les marchés boursiers à des sommets historiques en plein milieu d'une pandémie.

La vague hivernale de la pandémie se renforce avec les nouvelles souches du virus. La chancelière Angela Merkel a averti que l'Allemagne serait confrontée à des mesures de confinement sévères jusqu'à la fin mars si les autorités ne parvenaient pas à contenir une variante du coronavirus qui se propage rapidement.

Lors d'un appel vidéo mardi, la dirigeante allemande a déclaré qu'une souche apparue en Grande-Bretagne pourrait entraîner une augmentation rapide des taux de contagion dans le pays et provoquer une prolongation de dix semaines des mesures de lutte contre le virus, selon une personne de l'appel qui a demandé à ne pas être identifiée.

La paradoxe est que ces restrictions donnent la certitude aux investisseurs que la banque centrale et les gouvernements vont prolonger leur politique de soutien et combiné avec la vaccin favorisent les marchés boursiers.

Respiration dans une tendance haussière

Le DAX a dépassé son plus haut de 2020 le 6 janvier pour marquer un plus haut deux jours plus tard à 14134 points avec un RSI qui se trouvait en surachat. Depuis lundi l’indice corrige mais préserve les 13 830 qui sert de support selon le principe de polarité. Les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes restent ascendantes et soutiennent l’indice.

La tendance reste haussière et la séquence actuelle ne constitue qu’une respiration. Seule une cassure des 13830 points donnerait le point de départ d’une correction et le signal d’un retour sur 13564, plus bas du 5 janvier et 13460, droite de polarité.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

