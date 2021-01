CAC 40 : Possible retour à 5615 points avant une reprise de la hausse

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

La dégradation de la situation sanitaire et la tentative de destitution de Donald Trump pèsent sur le moral des investisseurs ce matin

Le CAC 40 pourrait revenir à 5615 points à court terme

La bourse de Paris commence la semaine sur une note négative, ouvrant en baisse de 0,5% après s’être adjugé plus de 2,5% la semaine dernière. L’aversion au risque prend le dessus depuis l’ouverture des marchés asiatiques cette nuit en raison des inquiétudes sur la hausse des contaminations en Chine, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 5 mois, et de la tentative des démocrates à destituer le président américain.

En effet, les démocrates américains ont averti ce weekend qu'ils étaient prêts à lancer dans les prochains jours une nouvelle tentative de destitution du président américain, si le vice-président Mike Pence ne se résout pas à le démettre de ses fonctions.

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, pourrait procéder lundi ou mardi au vote « d’impeachment » contre Donald Trump à la suite de la prise d'assaut du Capitole par certains ses partisans la semaine dernière. La procédure devra être validée par le Sénat, qui reprendra ses fonctions le 19 janvier soit la veille de l’investiture de Joe Biden. Le but étant de condamner Donald Trump, même après avoir quitté la Maison-Blanche, pour qu’il ne puisse pas se représenter à des élections.

Les secteurs de l’énergie et de la consommation cyclique sont les secteurs les plus en repli ce matin. Renault et Peugeot, en baisse de plus de 2%, mènent les pertes. Toutefois, nous ne pouvons pas parler de panique sur les marchés puisque certains secteurs évoluent en hausse comme ceux de la technologie et de la santé. STMicroelectronics et Teleperformance mènent les gains ce matin en s’adjugeant plus de 1% chacun.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 restent indiscutablement haussières malgré le repli de l’indice ce matin. L’indice parisien pourrait retrouver du soutien de la part des acheteurs à son ancienne résistance à 5615 points dépassée la semaine dernière. Un repli jusqu’à ce support n’aurait rien d’inquiétant puisque ce repli ne correspondrait ni plus ni moins à un « pullback ».

En cas de repli sous ce support, les perspectives deviendraient à court terme baissières jusqu’au seuil symbolique des 5500 points, puis éventuellement le creux de décembre à 5343 points.

Ce n’est qu’en cas de repli sous 5343 points que les perspectives haussières de moyen/long terme seraient réellement remises en question.

