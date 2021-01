Bourse : prévisions pour 2021, quels enjeux pour les marchés financiers ?

La crise du Covid-19 a profondément marqué l’économie mondiale et les marchés financiers. Ce choc inédit a provoqué un krach historique paralysant l’ensemble des pays durant plusieurs mois. Finalement, les résultats favorables des futurs vaccins invitent à l’optimisme et l’horizon semble s’éclaircir pour les mois à venir. Les opérateurs entrevoient la lumière au bout du tunnel, ainsi le pire n’est pas certain. Le cru 2020 n’est pourtant pas un grand millésime, mais l’arrivée massive des particuliers à l’affût des bonnes affaires a révélé le contraire. Nombre d’entre eux ont eu le flair d’investir en plein marasme boursier et ont ainsi réalisé de belles plus-values. Néanmoins, quelles sont les conclusions à tirer de cette crise ? Faut-il s’attendre à des marchés encore turbulents en 2021 ?

Tout d’abord, les banques centrales n’ont pas prévu de se reposer, les seigneurs et les dames de la finance vont encore faire gronder la planche à billet. Les mesures de soutien prises par les institutions et les gouvernements ont certes amorti le choc, mais ne suffisent pas à remettre l’économie sur les rails pour retrouver le niveau d’avant crise.

Prévisions de bilan des banques centrales du G-4

Malgré une forte expansion du bilan d’environ 10 000 milliards cette année, les marchés tablent sur une poursuite de cette dynamique en 2021. En effet, selon les dernières estimations les banquiers centraux devraient injecter 3 000 milliards de liquidités. Force est de constater que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Les politiques monétaires ultra-accommandantes soutiennent artificiellement l’ensemble du système financier.

En parallèle, l’indice MSCI World a atteint un nouveau record. Toutefois, les liquidités mondiales ont, elles aussi, marqué un pic historique. Cette frénésie n’est pas prête de s’arrêter, il est désormais difficile pour les opérateurs d’imaginer qu’on va leur ôter le pain de la bouche. N’oubliez pas que les banques centrales veillent au grain !

Capitalisation boursière mondiale

Puisque l’on vous dit que tout va bien ! Les actions mondiales valent maintenant 100 000 milliards de dollars, la valeur la plus élevée de l'histoire,soit 115 % du PIB mondial. Après une évaporation de 30 000 milliards durant le krach boursier, les marchés ont connu une ascension à vous donner le vertige.

Ce puissant rallye dopé par la masse monétaire a propulsé les indices américains en territoire positif. Comme à l’accoutumée, l’Europe sous-performe ses homologues mais elle a tout de même su profiter de cette euphorie.

Capitalisation boursière rapportée au PIB mondial

Warren Buffet apprécie l'indicateur Capitalisation boursière mondiale / PIB Mondial. Cet indicateur dépasse ses plus hauts de 2018 et approche de son record historique de 2007.Lorsque qu’il est supérieur à 100, alors le marché boursier se dirige vers le territoire de bulle.

En raison de divers facteurs macroéconomiques, les valorisations des valeurs technologiques sont à des niveaux historiquement élevés par rapport à leurs bénéfices. Par conséquent, les marchés mondiaux sont entrés dans le territoire de bulle pour la première fois en 2018 avant d’entamer une véritable correction. Tout porte à croire que les nouvelles mesures de soutien et les plans de relance vont encore tendre l’élastique. Cependant, il faut savoir raison garder car les excès engendrent souvent des excès.

Prévisions du S&P 500 – Goldman Sachs

Goldman Sachs se montre très optimiste dans ses prévisions de marché. Le rallye des actions devrait se poursuivre l'année prochaine, avec une reprise des bénéfices des entreprises sur le point d'aider le S&P 500 à atteindre un record de bénéfice par action (BPA). Les analystes s'attendent à une progression de l’indice d’environ 16% pour atteindre près de 4 300 points à la fin de 2021, puis 7 % supplémentaires pour atteindre 4 600 points d’ici 2022.

Pour certains stratégistes, la performance à venir s’explique notamment par les valeurs « cycliques » qui ont pris du retard en 2020. Les actions « Value » boudées par les investisseurs devraientcontinuer à bénéficier de la campagne autour du vaccin et de la reprise économique.

Bien entendu ces prévisions sont à prendre avec des pincettes, Goldman Sachs est également célèbre pour avoir à la fâcheuse habitude d’être versatile dans ses perspectives de marché.

Surperformance des classes d'actifs en 2021

Selon l'enquête de la BofA Global Fund Manager, l'année 2021 sera consacrée à la performance sur les actions américaines, le pétrole, les métaux précieux et surtout aux cryptomonnaies.

Sur l’ensemble des métaux (or et argent), la dynamique de long terme reste haussière. Aucun facteur macroéconomique ne plaide pour un retournement de tendance dans le contexte de taux et d’inflation actuel. Les banques vont encore écraser les taux avec des rendements réels toujours sous pression et les plans de relance à foison vont amplifier la dépréciation du dollar, ce qui devrait continuer à soutenir le cours des métaux.

Concernant l’or numérique, l’industrie prend de l’ampleur et le phénomène ne fait que commencer. Le Bitcoin est soutenu par une forte demande institutionnelle ainsi que par la rareté de la monnaie, les sociétés de paiement telles que Square et Paypal ont opté pour les cryptomonnaies. De nombreux gestionnaires de fonds ont vanté les mérites du Bitcoin, par ailleurs ils ont octroyé des BTC dans leur trésorerie en raison des incertitudes liées au dollar américain.

Pour résumer, en 2021 les marchés boursiers ne seront pas de tout repos. Gardez à l’esprit que si la conjoncture s'améliore, les banques centrales devront se retirer et les marchés risquent d’opposer de la résistance. En revanche, en cas de détérioration les banques centrales seront là, le marché sera donc soutenu dès qu'il perdra pied.