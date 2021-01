CAC40 : L’indice poursuit sa consolidation sous 5625 points

Points clés de l’article :

Election clé dans l’état de Géorgie et troisième vague de Covid amènent de l’incertitude

Coup d’arrêt pour le CAC40 sous 5625

Les marchés actions commencent fébrilement l’année dans l’attente d’une élection clé aux Etats Unis et dans la crainte de l’impact économique de la troisième vague de Covid.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont en baisse dans le sillage de la séance négative d’hier alors que les opérateurs se préparent à un second tour de scrutin clé pour le Sénat et absorbent l'impact que pourrait avoir la hausse des cas de coronavirus. Le second tour de l'élection de mardi pour deux sièges du Sénat américain en Géorgie devrait déterminer si les démocrates prennent le contrôle effectif du Congrès, ce qui leur laisserait le champ libre pour accentuer la relance budgétaire mais aussi les hausses des impôts. Une politique plus radicale qui interroge les investisseurs.

En Europe, les actions ont chuté après que le Royaume-Uni ait imposé son troisième confinement national pour éviter que les hôpitaux ne soient débordés. L’Allemagne vient d’annoncer une limitation des déplacements non essentiels à 15 km dans les régions les plus touchés par le Covid. Le Danemark a aussi durci ses mesures de restrictions.

La peur que la souche britannique plus contagieuse du Covid et surtout de la sud-africaine se propagent fait trembler les marchés. L’ensemble des indices boursiers dans le monde sont en baisse avant l’ouverture de Wall Street

L’échec du franchissement de la résistance à 5625 points marque un coup d’arrêt pour le CAC40. La consolidation sous ce niveau risque donc de se poursuivre, ce qui est confirmé par la divergence baissière du RSI. Les moyennes mobiles restent à plat et donc le scénario principal à court terme reste une poursuite de la consolidation. La cassure des 5500 points amplifierait cette correction.

Toutefois à moyen terme la tendance est haussière depuis la sortie de la figure en drapeau avec pour objectif les plus hauts d’avant crise sanitaire à 6125 points. De plus le mois de Janvier est traditionnellement plutôt bon pour les indices boursiers. Seul une clôture sous la zone 5230/5300 points invaliderait ce scénario positif

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

