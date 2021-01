DAX 30 : Fausse sortie haussière

Points clés de l’article :

La course du vaccin et du virus

Une zone entre 13830 et 13916 difficile à franchir

Le développement de vaccins par les producteurs américains, européens et chinois a fait naître l'espoir qu'un retour à la normale pourrait être plus proche après le pire déclin de l'économie mondiale depuis les années 1930. Ce phénomène est compensé par l'inquiétude suscitée par l'augmentation du nombre d'infections aux États-Unis et dans certains autres pays et par le conflit qui sévit à Washington au sujet de l'aide économique. Francfort a ouvert en hausse dans le sillage des marchés asiatiques qui ont légèrement augmenté.

Par ailleurs, le rythme des vaccinations sera aussi regardé par les investisseurs. Les pays européens font face à des critiques sur le déploiement du vaccin. Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel déclare que l'impatience en Allemagne face à ce qui est largement perçu comme un lent démarrage des vaccinations contre le coronaviru est compréhensible, mais que les choses vont s'améliorer.

Près de 265 000 vaccinations avaient été signalées au centre national de contrôle des maladies en Allemagne lundi, une semaine après le début de la campagne. Mais certains critiques soulignent l'accélération de l'homologation des vaccins et des campagnes d'inoculation dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël, et critiquent la stratégie de l'UE en matière de commande de vaccins.

Cette impatience est liée à la troisième vague de Covid qui se répand et ralentit les réouvertures des économies. Le Royaume Uni impose aujourd’hui de nouvelles restrictions à sa population ce qui fait craindre des mesures similaires en Europe continentale.

A noter que demain sont attendus les chiffres du chômage en Allemagne

L’indice allemand a légèrement dépassé son plus haut de mardi dernier à 13906 et le sommet de février 2020 à 13830 avant de refluer. La séance qui était fortement positive dans les premières heures de cotation se traduit par une bougie en forme d’hésitation après l’ouverture de Wall Street.

La moyenne mobile ascendante à 13 périodes soutient les cours et évolue au-dessus de celle à 34 périodes indiquant une tendance haussière. Mais pour poursuivre son ascension, l’indice doit clôturer au-dessus de la zone de résistance 13830/13915. Sous cette limite, les cours pourraient respirer vers la MM34 et le support à 13462. Seule une rupture de ces deux supports donnerait le signal d’une véritable correction.

Evolution du CFD indice DAX en données quotidiennes :

