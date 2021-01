SP500 : Les actions américaines vers de nouveaux plus hauts en 2021

Points clés de l’article :

Des conditions monétaires très accommodantes accompagnent la diffusion du vaccin

Les marchés terminent une année tumultueuse sur une note calme, les indices boursiers américains ayant atteint des sommets et le dollar étant à son plus bas niveau depuis deux ans.

Ces gains sont dus à l'intensification des efforts de développement et de distribution de vaccins pour lutter contre la pandémie de Covid. La Grande-Bretagne a autorisé l'utilisation d'un vaccin COVID-19 mis au point par AstraZeneca et l'université d'Oxford. Ce vaccin est considéré comme plus facile à stocker et à manipuler que d'autres qui arrivent sur le marché. Au début du mois de décembre, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux approuvé un vaccin fabriqué par Pfizer. Ces approbations sont pour les investisseurs la lueur d’espoir que la fin de la pandémie est proche et que l’économie va pouvoir repartir dans un contexte idéal de taux d’intérêts bas, de rachats de titres de la part des banques centrales et de politiques de relance budgétaire.

Toutefois, la planète n’en a pas fini avec le Covid et la principale interrogation pour début 2021 concernera la mutation d’une souche du virus et de l’efficacité et la logistique autour du vaccin. Les investisseurs se pencheront aussi sur les chiffres économiques pour évaluer si la force de la reprise correspond à leurs attentes.

Pour au moins le premier trimestre même si des regains de volatilité ne sont pas exclus le mode « risk-on » sera de mise sur le marché.

Les indicateurs de sentiment s’éloignent de leurs niveaux extrêmes

L’enquête AAII indique toujours un optimisme prédominant en hausse mais aussi un niveau de pessimisme qui s’est rapproché de sa moyenne historique.

De la même façon la moyenne mobile à 5 jours du put call ratio remonte indiquant que l’optimisme reste la norme sur les marchés actions mais de façon moins prononcé que les semaines précédentes. D’un point de vue contrarien, ces indicateurs mettent en alerte contre une respiration possible mais se sont éloignés de leurs niveaux extrêmes.

UP UP UP … vers de nouveaux records mais de façon plus mesuré

L’indice a atteint un nouveau record mardi à 3755 et reprend sa respiration avec la fin de l’année. Les cours restent installés au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 13 périodes et de de celle à 34 périodes. La moyenne mobile à 200 jours indique aussi une tendance à moyen terme haussière.

La hausse peut donc se poursuivre vers de nouveaux records qu’une oblique rejoignant les plus hauts de septembre, novembre et décembre devrait coiffer. Seule une clôture sous le support horizontal à 3679 et l’oblique haussière remettrait en question ce scénario positif de début d’année

Evolution du CFD indice SP500 en données quotidiennes :

