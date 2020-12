CAC 40 : L’indice parisien teste ses récents plus hauts à 5600 points

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Le CAC 40 profite de l’accord commercial post-Brexit et du plan de relance américain

Les marchés se retrouvent désormais ans les seules mains de la pandémie et des vaccins

Le CAC 40 revient en haut de son range à 5600 points

Le CAC 40 profite de l’accord commercial post-Brexit et du plan de relance américain

Les marchés actions ont continué à reprendre de la hauteur lundi grâce à l’aide de l’accord commercial de dernières minutes trouvé entre Bruxelles et Londres et le plan de relance américain. Les investisseurs profitent de la levée de ces incertitudes pour accentuer leur exposition sur les actifs risqués au détriment des actifs refuges.

Le CAC 40 a progressé de 1,2% hier et devrait ouvrir en hausse à son plus haut de début décembre vers 5615 points ce matin dans le sillage des nouveaux records de Wall Street hier et de la ratification du plan de relance américain par Donald Trump. En effet, le président américain a finalement décidé de ratifier le plan de relance bien que le montant des chèques envoyés aux Américains soit de 600$ alors qu’il souhaitait (comme les démocrates) relever ce montant à 2000$.

Les marchés se retrouvent désormais dans les seules mains de la pandémie et des vaccins

Maintenant que le plan de relance américain a été ratifié et que l’accord commercial post-Brexit a été conclu, l’attention des investisseurs devrait essentiellement se concentrer sur l’évolution de la pandémie et de la vaccination. Plus de deux millions d’Américains ont déjà été vaccinés. La plupart des pays de l’UE ont de leur côté commencé la vaccination depuis dimanche 27 décembre. La vitesse de la vaccination sera un élément déterminant pour la reprise, car plus rapidement la population sera vaccinée, plus rapidement et durablement la reprise économique pourra se faire.

En attendant un nombre suffisamment important de personnes vaccinées, les investisseurs vont continuer à surveiller la course de la pandémie et l’évolution des restrictions sanitaires. Davantage de restrictions déprécieraient encore un peu plus les perspectives économiques et les résultats des entreprises, ce qui ferait pression sur les marchés.

Le CAC 40 revient en haut de son range à 5600 points

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est nettement remonté ces dernières séances et a même réintégré son ancien range en repassant au-dessus des 5500 points permettant ainsi d’invalider les perspectives baissières données à la suite de sa sortie par le bas de son range.

Les perspectives sont donc à nouveau neutres à court terme malgré l’important momentum haussier. Il sera préférable d’attendre une sortie par le haut du range, c’est-à-dire une clôture journalière au-dessus de 5612 points, pour réadopter des perspectives haussières.

Une clôture au-dessus de cette résistance ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance haussière de fond jusqu’au seuil symbolique des 6000 points.

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE