SP500 : L’indice renforce son support à 3594 points

De bonnes nouvelles pour les marchés tempérées par la nouvelle souche de coronavirus

Les contrats à terme sur les actions américaines ont été mitigés, l'optimisme à l'égard de l’adoption au sénat du projet de relance ayant été tempéré par l'émergence d'une nouvelle variante du virus et par une série de mesures de confinement et de restrictions. Les législateurs américains ont approuvé une loi de dépenses de fin d'année de 2,3 billions de dollars et un plan de relance, que le président Donald Trump doit maintenant signer.

La statistique du jour a été aussi positive. L'économie américaine a progressé à un rythme annuel record de 33,4 % de juillet à septembre, a déclaré mardi le ministère du Commerce, qui a fourni la dernière des trois estimations sur les performances de l'économie au troisième trimestre. Mais il est probable qu'une résurgence des cas de coronavirus a fortement ralenti la croissance au cours des trois derniers mois de 2020.

La poussée de croissance de juillet-septembre - légèrement améliorée par rapport à l'estimation précédente du ministère du Commerce de 33,1 %, annoncée le mois dernier - a marqué une forte reprise après la chute de 31,4 % du deuxième trimestre, la plus mauvaise des données remontant à 1947.

Les investisseurs restent donc sur leurs gardes en attendant les développements liés à la nouvelle souche de coronavirus et à son impact sur la consommation pendant les fêtes.

L’indice entame une phase de respiration

La baisse d’hier en début de séance puis la reprise ont renforcé le support à 3594 points. Au-dessus de cette droite horizontale la tendance de moyen terme reste haussière.

Toutefois il est possible qu’une phase de respiration ait commencé avec une divergence baissière sur le RSI qui pourrait amener à une consolidation horizontale entre le dernier point haut à 3730 points et le support défini ci-dessus. La clôture sous la moyenne mobile à 13 périodes plaide en ce sens.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

