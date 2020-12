CAC 40 : L’indice parisien sous pression face à la mutation du coronavirus

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 en baisse sur fond d’inquiétudes d’un reconfinement complet en Europe

Le CAC 40 sort par le bas de son range

Le CAC 40 débute la semaine dans le rouge, en baisse de près de 2% ce matin face à la mutation du coronavirus au Royaume-Uni. Boris Johnson a déclaré que la nouvelle souche serait 70% plus transmissible que le COVID-19 classique ce qui a poussé plusieurs pays européens à fermer leurs frontières terrestres et aériennes avec le Royaume-Uni depuis dimanche.

Tous les indices européens évoluent en baisse ce matin. Les investisseurs craignent un confinement complet des pays européens pour endiguer la seconde vague du covid-19 et empêcher la nouvelle souche de se propager en Europe.

Les indices européens sont également sous pression ce matin en raison de l’absence d’accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, malgré d’intenses négociations ces dernières semaines. Des progrès auraient été réalisés, mais la pêche semble continuer à diviser.Les négociations commerciales devraient se poursuivre cette semaine, au-delà de l'échéance d'hier fixée par le Parlement européen.

Heureusement, la baisse du CAC 40 et des indices européens est réduite par l’accord des démocrates et républicains sur un nouveau plan de relance. La proposition de 900 milliards de dollars devait inclure des paiements directs aux particuliers d'environ 600 dollars, et au moins 300 milliards de dollars pour les programmes de prêts aux petites entreprises. Le projet de loi devrait être soumis au vote de la Chambre basse aujourd’hui et à celui du Sénat plus tard cette semaine.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 tournent à la baisse depuis ce matin suite à sa sortie par le bas de son range dans lequel il évoluait depuis un mois entre 5500 et 5600 points.

Cette sortie par le bas du range ouvre la voie à un retour du CAC à son creux de la mi-novembre à 5443 points, voire éventuellement l’ancien plus haut de juin à 5213 points dépassé début novembre.

Néanmoins, un repli plus important semble peu probable compte tenu de l’amélioration des perspectives économiques qu’offrent les vaccins et désormais le nouveau plan de relance américain.

Ainsi, une configuration de retournement haussière comme un « avalement », une « étoile du matin », un « marteau inversé »,etc. depuis un des deux supports précédemment cités, pourrait être un momentum opportun pour se positionner dans le sens de la tendance de fond.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

