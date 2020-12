SP500 : La tendance reste positive pour cette fin d’année

Points clés de l’article :

Le marché est porté par un accord à venir sur le plan de relance américain

Des investisseurs toujours optimistes, une saisonnalité favorable

Une tendance haussière sans nuage

Le S&P 500 a clôturé à un niveau record jeudi, alors que le Congrès s'empresse de conclure un accord sur le plan de relance pour lutter contre la pandémie. Le marché américain est particulièrement cher avec un PER à 27 sur un niveau similaire à celui prévalant lors de la crise des valeurs technologiques en 2000.

Les investisseurs attendent depuis longtemps, avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, que les politiques américains se mettent d'accord sur de nouvelles aides pour remplacer les allocations de chômage qui arrivent à échéance. Cette perte de revenus réduit les dépenses de consommation qui alimentent la plus grande économie mondiale et la demande d'importations en provenance d'Asie et d'autres fournisseurs.

Le ministère du travail a indiqué que le nombre hebdomadaire d'Américains demandant des allocations de chômage est passé à 885 000 la semaine dernière, le plus haut niveau depuis septembre.

Les progrès réalisés dans le développement et la distribution de vaccins contre les coronavirus ont contribué à renforcer l'optimisme quant à la possibilité que l'économie américaine commence à se redresser l'année prochaine.

Parallèlement, mercredi la Fed a indiqué qu’elle poursuivrait sa politique accommodante le temps nécessaire.

A contrario du côté négatif, signe d'un regain de frictions entre Washington et Pékin, le ministère américain du commerce a annoncé qu'il mettait sur liste noire Semiconductor Manufacturing International Corp. et plus de 60 autres entreprises chinoises "pour protéger la sécurité nationale des États-Unis". Mais ces tensions avec la Chine sont mis de côté par les investisseurs en attendant Biden.

Aujourd’hui séance des quatre sorcières, appelé ainsi car correspondant à l’expiration mensuelle et trimestrielle des contrats d’options sur indices et actions ainsi que des contrats à terme. Cette journée peut entrainer de la volatilité.

Le pourcentage d'investisseurs individuels décrivant leurs perspectives à six mois pour les actions comme "neutres" est à son plus haut niveau depuis six semaines. La dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs montre également une baisse de l'optimisme et du pessimisme.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions augmentent au cours des six prochains mois, a chuté de 4,6 points de pourcentage pour atteindre 43,4 %. L'optimisme est supérieur à sa moyenne historique de 38,0 % pour la sixième semaine consécutive.

Légère remontée aussi de la moyenne mobile à 5 jours du put call ratio mais qui reste sur des niveaux très bas.

Les deux indicateurs montrent donc que les investisseurs restent optimistes mais de façon un peu moins prononcé que la semaine dernière. Par ailleurs la saisonnalité est favorable aux actions la dernière quinzaine de Décembre.

L’indice est bien orienté à la hausse, installé au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 13 périodes. Le support se situe sur le dernier points bas à 3630 points qui correspond aussi au passage de la moyenne mobile à 34 périodes. La tendance est haussière avec un RSI en progression et encore éloigné de sa zone de surachat.

Avec un plan de relance proche de l’adoption, une saisonnalité favorable, un RSI non suracheté il est difficile d’aller à l’encontre de la tendance. Aucun signe vient contrarier le scénario positif en ce mois de décembre. Seuls les indicateurs de sentiment émettent des signaux de prudence.

