DAX30 : La sortie du biseau annonce une phase de consolidation

La prolongation du Brexit soutient les marchés boursiers malgré le durcissement des confinements

Le DAX est entré dans une phase de consolidation

Les actions mondiales cherchent à rebondir après leur première perte hebdomadaire depuis six semaines , même si des obstacles subsistent pour un accord de relance américain et que le coronavirus continue de se propager. Le responsable de la campagne de vaccination du gouvernement américain a déclaré que 80 % de la population pourrait être vaccinée d'ici l'été prochain, mettant ainsi l'"immunité collective" à portée de main. Les stratèges de Wall Street sont largement d'accord sur le fait que les vaccins vont rebooster l'économie l'année prochaine.

"Il y a une énorme demande d'investissement refoulée dans tout le monde institutionnel", a déclaré Michael Strobaek, directeur mondial des investissements du Credit Suisse Group AG, à Bloomberg TV. "Nous arrivons à la fin de l'année avec encore des tonnes de liquidités en réserve. Je ne serais pas du mauvais côté".

Les actions européennes ont reçu un coup de pouce ce matin après que le négociateur en chef de l'UE ait déclaré lors d'une réunion privée des ambassadeurs qu'un accord commercial avec le Royaume-Uni pourrait être conclu dès cette semaine.

Du coup et comme souvent depuis des mois, les investisseurs se projettent sur des bonnes nouvelles même si elles ne sont pas encore réelles et ignorent les conditions économiques et sanitaires actuelles. Après avoir enregistré un nombre record de cas et de décès par jour vendredi, l'Allemagne exhorte les employeurs à fermer les lieux de travail, mais ne les oblige pas à le faire, puisqu'elle entame un dur confinement mercredi.

Ces efforts s'inscrivent dans un contexte où l'on craint de plus en plus que l'approbation imminente d'un vaccin Covid-19 n'incite à la complaisance en matière de respect des règles de contact et d'hygiène. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à un effort supplémentaire pour protéger les proches, les autorités avertissant qu'il faudra des mois avant qu'un vaccin puisse avoir un impact tangible.

Le DAX est entré dans une phase de consolidation

La sortie par le bas du biseau s’est finalement arrêtée sur le seuil psychologique à 13 000 points proche de l’objectif théorique des 12875. De plus l’indice a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 34 périodes. La reprise aujourd’hui préserve donc la tendance haussière qui reprendra pleinement lors d’un franchissement de la résistance à 13462 points.

Si l’indice ne dépassait pas ce niveau, on pourrait assister en une consolidation en 3 phases ABC et le rebond du jour pourrait être juste un pull back B avant une nouvelle vague C de baisse vers l’objectif final.

Dans tous les cas la tendance reste positive au-dessus des 12875 points.

