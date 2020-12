SP500 : Une oblique haussière en soutien

Points clés de l’article :

Les marchés boursiers ont été agités cette semaine car le sort d'un plan d'aide supplémentaire à Washington n'a pas été résolu alors que les démocrates et les républicains continuent de négocier. Les discussions bipartites au Congrès sur un projet de loi de près de 1 000 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie sont bloquées par les divergences entre républicains et démocrates sur la protection des entreprises contre les poursuites liées au virus, ce qui soulève des doutes sur un accord et risque de faire traîner les négociations au-delà de la semaine prochaine. Dans le même temps, le Sénat n'a pas encore adopté le projet de loi sur les dépenses nécessaires temporairement pour que le gouvernement fédéral puisse continuer à fonctionner au-delà de vendredi soir, lorsque les fonds actuels seront épuisés.

Un rapport décevant sur l'emploi en fin de semaine dernière et une forte émission de bons du Trésor à 30 ans, jeudi, ont mis en garde les investisseurs quant à la fragilité d'une nouvelle relance économique avant la fin de l'année. La hausse des cas de Covid et les mesures de restrictions supplémentaires font craindre que la reprise économique soit moins vigoureuse au 4ème trimestre.

L'optimisme des investisseurs individuels quant à l'orientation à court terme du marché boursier a diminué, mais il reste sur des niveaux exceptionnellement élevés. Le pessimisme a rebondi tandis que le sentiment de neutralité a diminué.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions augmentent au cours des six prochains mois, a baissé de 1,0 point pour atteindre 48,1 %. L'optimisme est supérieur à sa moyenne historique de 38,0 % pour la cinquième semaine consécutive.

Le put call ratio est revenu sur ses niveaux les plus bas, ce qui indique que les investisseurs se protègent peu contre une baisse du marché démontrant là aussi leur optimisme.

Ces deux indicateurs émettent un signal contrarien et rend le SP500 vulnérable à une correction.

Mardi l’indice a enregistré un nouveau record historique au-dessus des 3700 points qui a été suivi par une séance baissière avec une clôture plus basse que l’ouverture de la veille. Une configuration signalant une possible correction qui s’est confirmée timidement hier.

Les prix ont pour l’instant préservé une oblique ascendante qui si elle était cassée en clôture donnerait un objectif plus bas vers la moyenne mobile à 34 périodes et le support à 3588 points.

Toutefois au-dessus de ces niveaux la tendance reste haussière et l’indice est dans une phase de respiration.

Evolution du SP500 en données quotidiennes :

En conclusion, l’indice pourrait marquer le pas au vu des indicateurs de sentiment mais la saisonnalité n’est guère favorable à une correction d’ampleur. Aussi même si la hausse peut se poursuivre, la prudence s’impose tant qu’une réelle respiration n’a pas eu lieu.

