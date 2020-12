CAC 40 : la BCE peut-elle créer un « rallye de Noël » ?

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 construit un trading range technique ce mois de décembre, après 25% de hausse au mois de novembre.

Pour la tendance de fin d’année du CAC 40 et un éventuel « rallye de Noël », il faudra compter (ou pas) sur la BCE de Christine Lagarde.

Graphique du cours du CAC 40 avec la plateforme TradingView

Le cours du CAC 40 construit un trading range technique ce mois de décembre, après 25% de hausse au mois de novembre

Lorsque l’on étude la performance moyenne de l’indice boursier pour chaque mois et depuis 40 ans, le mois de décembre ne présente pas une performance positive sensationnelle, bien qu’il soit en moyenne un mois légèrement haussier. En revanche, ce sont en général les deux dernières semaines de l’année qui voient le cours du CAC 40 progresser, dans un volume faible eu égard aux fêtes de fin d’année et vacances dans les grandes salles de marché. Cette hausse de fin d’année résulte des ultimes habillages de bilan et d’une inertie haussière technique due à la faiblesse du volume dans les carnets d’ordre des actions. En général, cette hausse de fin décembre est d’autant plus forte que la première quinzaine du mois a vu des prises de bénéfice sur les avancées de novembre, un mois boursier très haussier en moyenne. Maintenant, la BCE de Christine Lagarde va-t-elle parvenir à déclencher un « rallye de fin d’année » ?

Performance annuelle du CAC 40 en 2020 – source TradingView

Pour la tendance de fin d’année du CAC 40 et un éventuel « rallye de Noël », il faudra compter (ou pas) sur la BCE de Christine Lagarde

Cette semaine, je vais aborder le thème du « rallye de fin d’année ». qui en général commence à faire couler beaucoup d’encre chez les journalistes financiers à partir du mois de novembre. Il ne s’agit pas ici d’un adage boursier du type « sell in may and go away », mais il s’agirait d’une réalité concrète pour le marché actions, qui terminerait l’année en fanfare haussière. Pour cette année 2020, c’est ce jeudi 10 décembre les annonces de la BCE de Lagarde qui pourraient créer cette hausse de fin d’année vers 5700 points ; dans le cas contraire le marché va retracer sa hausse des dernières semaines.