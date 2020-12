Dow Jones : Record de Wall Street malgré un rapport sur l’emploi décevant

Points-clés de l’article sur le Dow Jones :

Le Dow Jones inscrit un nouveau record malgré un rapport sur l’emploi décevant

Le Dow Jones sort par le haut de son triangle

Le Dow Jones inscrit un nouveau record malgré un rapport sur l’emploi décevant

Le Dow Jones a terminé la semaine dernière à un niveau record, au-delà des 30 000 points pour la première fois de son histoire après avoir consolidé en dessous de ce seuil pendant plus de deux semaines.

Pourtant, le rapport sur l’emploi du mois de novembre aux Etats-Unis a été décevant. Le nombre de salariés non agricoles a augmenté de 245 000 contre des attentes à 440 000 et 650 000 en octobre. Le taux de chômage a comme prévu baissé à 6,7%, mais cette baisse est en grande partie à cause des 400 000 Américains qui ont quitté la vie active. Sur les 22 millions de salariés ayant perdu leur emploi pendant la crise, 12 millions ont retrouvé un emploi, mais à ce nombre doivent être ajoutés les 10 millions d’Américains indépendants qui ont perdu leur emploi. Au total, il y a 20 millions d’Américains qui perçoivent des aides du gouvernement contre 1,5 million il y a un an.

Le décevant rapport sur l'emploi en novembre n’a donc pas fait dérailler les marchés. Bien au contraire, il paraît avoir renforcé l'optimisme des investisseurs d'un accord des législateurs sur des nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré avoir discuté avec le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, de la possibilité de conclure un plan de relance plus modeste au projet de loi sur les dépenses de fin d'année.

Dans le cas où les législateurs n’arriveraient pas à se mettre d’accord, le Secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, pourrait toujours utiliser les 450 milliards de dollars non utilisés lors des précédents plans de relance pour éventuellement soutenir de façon ciblée l’économie américaine. L’urgence pour la Maison-Blanche et les démocrates du Congrès est de prolonger le programme CARES Act, qui aide 10 millions d’Américains indépendants ne bénéficiant pas de l’aide traditionnelle de l’allocation chômage et qui doit se terminer en fin d’année.

Le Dow Jones sort par le haut de son triangle

Sur le plan de l’analyse technique, le Dow Jones a émis un signal haussier majeur vendredi en terminant la semaine au-dessus du seuil symbolique des 30 000 points pour la première fois de son histoire.

En franchissant cette résistance, le Dow Jones est sorti par le haut du triangle ascendant dans lequel il évoluait depuis plus de deux semaines, ouvrant ainsi la voie à une progression jusqu’à 31 100 points à court terme.

Graphique horaire du cours du Dow Jones réalisé sur TradingView :

Recommandé par Valentin Aufrand Découvrez nos dernières prévisions Recevoir mon guide

POURSUIVRE VOTRE LECTURE