SP500 : Une semaine qui nous rapproche de l’euphorie

Les chiffres de l’emploi montrent une reprise plus difficile

Les chiffres de l’emploi déjà attendus en baisse par rapport au mois dernier sont ressortis encore plus bas. Les créations d’enplois sont en hausse mais à des niveaux moins élevés que le mois dernier à 245 000 contre 469 000 attendu. Le taux de chômage ressort à 6,7% en ligne avec les attentes. Ce chiffre confirme que l’économie américaine subit les mesures de restrictions suite à la deuxième vague de coronavirus.La Californie vient d’ordonner à ses habitants de rester à la maison pour limiter la circulation du virus. Une mesure qui va ralentir la reprise économique. Cette nouvelle fait suite à un nouveau record de contaminations aux Etats Unis

Ces mauvaises nouvelles sont interprétées comme une raison supplémentaire par les investisseurs qui y voient une pression sur le gouvernement et la banque centrale pour accélérer et étendre les différents plans de relance et d’assouplissement monétaire.

Des indicateurs de sentiment trop optimistes mettent en garde contre une correction

Le pourcentage d'investisseurs individuels décrivant leurs perspectives à court terme comme "baissières" est à son plus bas niveau depuis 11 mois dans la dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs. L’enquête de l'AAII sur le sentiment montre également que l'optimisme est revenu à un niveau inhabituellement élevé.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes d'une hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 1,8 point pour atteindre 49,1 %. L'optimisme est supérieur à sa moyenne historique de 38,0 % pour la quatrième semaine consécutive.

La moyenne mobile à 5 jours du Put Call Ratio est tombé à un plus bas niveau d’au moins 1 an. Ce ratio indique un niveau d’optimisme très élevé et confirme donc l’enquête AAII.

Il est désormais certain que d’un point de vue contrarien, ces deux enquêtes indiquent un marché beaucoup trop optimiste où les acheteurs vont commencer à manquer et propice à une correction.

L’indice en passe de franchir la résistance à 3679

L’indice américain affiche des séances d’hésitation au contact du plus haut du 9 novembre. Le franchissement permettrait d’aller vers de nouveaux records. L’indice est soutenu par la moyenne mobile ascendante à 13 périodes elle-même au-dessus de celle à 34 jours démontrant la tendance haussière.

Une clôture sous la MM13 signalerait un début de respiration et un retour vers le support à 3550. Seule une rupture de ce niveau mettrait fin à cette séquence haussière et donnerait lieu à une correction plus importante

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

En conclusion, la tendance reste bien haussière sur l’indice américain avec une saisonnalité favorable et des indicateurs de puissance sous leur zone de surachat. Cependant, les indicateurs de sentiment qui se rapprochent de l’euphorie mettent en garde contre une correction.

