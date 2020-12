DAX30 : L’indice marque le pas sous une résistance

Points clés de l’article :

Les marchés ont intégré beaucoup de bonnes nouvelles

L’indice évolue à l’intérieur d’une figure en forme de biseau

La dynamique des marchés s'est ralentie après la hausse de 10,8 % du S&P 500 le mois dernier, dans l'espoir qu'un ou plusieurs vaccins contre les coronavirus rapprochent l'économie mondiale de la normale l'année prochaine. Ce regain d'optimisme a dopé les actions des agences de voyage, des banques et des petites entreprises en particulier, après qu'elles aient été parmi les plus sévèrement punies pendant la pandémie.

Maintenant que les indices boursiers ont retrouvé des sommets historiques aux Etats Unis, les inquiétudes liées à la pandémie toujours en cours pourraient rendre plus difficile toute nouvelle progression importante. Les gouvernements du monde entier envisagent l'approbation de plusieurs vaccins contre les coronavirus, et un déploiement aux États-Unis pourrait commencer ce mois-ci si les autorités de contrôle donnent leur accord. Pfizer et BioNTech ont déclaré avoir déjà obtenu l'autorisation d'utiliser en urgence leur vaccin COVID-19 en Grande-Bretagne.

Mais les vaccins ne seraient initialement utilisés que pour protéger les travailleurs du secteur de la santé et les autres personnes à risque. En attendant, le nombre de coronavirus et d'hospitalisations continue d'augmenter. Les gouvernements du monde entier imposent donc à nouveau, à des degrés divers, des restrictions aux entreprises et aux consommateurs soucieux de leur propre santé. Cette situation, à son tour, menace la reprise économique qui s'est amorcée au printemps.

En Europe, les dirigeants semblent se diriger vers un plan B pour faire adopter le plan de relance auquel la Hongrie et la Pologne font obstacles. Il s'agirait d’écarter la Hongrie et la Pologne des 750 milliards d'euros du fonds de sauvetage, les privant ainsi du pouvoir de veto. L'adoption du plan de dépenses de 2 200 milliards de dollars de l'UE, y compris le budget 2021-2027, permettrait de canaliser les fonds vers les régions les plus touchées sans délai.

Les investisseurs vont maintenant se tourner vers les chiffres de l’emploi américain qui seront publiés demain à 14H30 pour en savoir plus sur l’état de l’économie.

Un chandelier d’hésitation apparenté à un doji s’est formé au contact de la résistance à 13462 points lundi avec deux séances négatives hier. Une clôture sous la moyenne mobile à 13 périodes et d’une figure en forme de biseau pourrait donner lieu à une correction sans remettre en cause la tendance haussière. L’objectif théorique serait le bas de la figure soit 12875.

Dans le cas d’un franchissement de la résistance, l’indice pourrait se diriger vers le plus haut d’avant crise à 13830 points.

Evolution du CFD DAX 30 en données quotidiennes :

