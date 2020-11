SP500 : Une correction serait légitime sans remettre en cause la tendance haussière

Points clés de l’article :

L’arrivée de Janet Yellen comme secrétaire au trésor dope le marché

Les investisseurs deviennent très optimistes

SP500 : Tendance haussière vers la résistance à 3675 points

L’arrivée de Janet Yellen comme secrétaire au trésor dope le marché

La nomination de Janet Yellen comme secrétaire au trésor a été très bien accueilli par les marchés. L’ancienne présidente de la Fed est en effet réputée pour soutenir un vaste plan de soutien à l’économie. Une coopération avec la banque centrale américaine plus étroite pourrait aussi prendre place après des relations mouvementées lors de l’exercice Trump.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Les investisseurs attendent avec impatience un éventuel vaccin pour contrôler la pandémie qui a fait plongé l'économie mondiale, crise la plus profonde depuis les années 1930, bien que les analystes avertissent que le rebond des marchés boursiers pourrait être trop précoce pour être soutenu.

Mais, les nouvelles sur le vaccin ont été quelque peu controversées. Les espoirs ont été déçus cette semaine lorsque des chercheurs ont remis en question la façon dont Oxford et AstraZeneca ont calculé l'efficacité de leur vaccin. Le PDG d'AstraZeneca a déclaré à Bloomberg News que la société pourrait mener un autre essai.

Les investisseurs pourraient être également concernés par le fait que les États américains et les gouvernements européens réimposent des contrôles sur les affaires et les voyages alors que les taux d'infection augmentent.

Toutefois ces nouvelles pour l’instant ne refroidissent pas les indices qui poursuivent leur hausse.

Les investisseurs deviennent très optimistes

Peu de changement sur la dernière enquête AAII, les investisseurs restent optimistes avec des anticipations d’un marché haussier 9 points au-dessus de la moyenne sans tomber dans l’euphorie complète. Les baissiers restent proches de la moyenne historique.

La moyenne mobile à 5 jours du put call ratio montre un optimisme très élevé avec un ratio au plus bas 2020.

Les deux indicateurs appellent à la prudence et alertent sur une correction possible. Cependant la saisonnalité reste favorable aux actions et s’il devait y avoir une consolidation elle devrait rester limitée.

SP500 : Tendance haussière vers la résistance à 3675 points

Le SP500 est bien installé dans une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 jours. L’indice se dirige vers la résistance à 3675 point haut du 9 novembre qui avait fait refluer les cours. Un franchissement amènerait les cours vers de nouveaux sommets.

Un échec pourrait amener une consolidation dont le signal serait donné par la cassure de la moyenne mobile à 13 périodes. Dans ce cas, l’indice pourrait revenir vers le support à 3545, niveau qui correspondra bientôt au passage de la MM34. Une rupture de ce dernier seuil déclencherait une correction de plus grande ampleur.

Evolution du CFD SP500 en données quotidiennes :

En conclusion, le marché connaît un niveau d’optimisme qui n’a pas été constaté depuis longtemps et une consolidation sous 3675 serait une respiration légitime sans remettre en cause la tendance haussière. En effet, la saisonnalité plaide en faveur des actions et le RSI ne se situe pas en zone de surachat.

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE