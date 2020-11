Indices : les marchés manquent de souffle – EUR/USD : l’euro envoie un signal haussier

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes se relâchent

Graphique du jour – EUR/USD : une nouvelle jambe de hausse

Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement jeudi au terme d'une séance calme, la fermeture des marchés d'actions aux Etats-Unis, où l'on célèbre la fête de Thanksgiving, ayant limité les variations et les volumes.

Parmi les rares rendez-vous de la journée d’hier, le compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne a montré que ses dirigeants ont constaté qu'ils ne pouvaient pas s'autoriser la moindre complaisance face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, préparant ainsi le terrain à de nouvelles mesures de soutien.

Le PEPP, lancé en mars par la BCE et désormais fort de 1.350 milliards d'euros, de même que les vagues de prêts géants ciblés aux banques (TLTRO), ont constitué les principaux outils du soutien de la BCE durant la crise

La tendance européenne a résisté à la dégradation de la confiance des consommateurs français et allemands en novembre, mois marqué par un reconfinement de la population.

L'indice calculé par l'institut GfK a baissé à -6,7 contre -3,2 en octobre et l'indicateur de l'Insee a reculé de quatre points à 90, son plus bas depuis décembre 2018.

Alors que plusieurs pays dont la France ont décidé d'assouplir leurs restrictions sanitaires, l'Allemagne a décidé à l'inverse de maintenir ses mesures contre le COVID-19 jusqu'en janvier alors que le nombre quotidien de décès y a atteint un record.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar reprend 0,08% face à un panier de devises internationales après avoir atteint un creux de près de trois mois en début de journée à la suite d'indicateurs américains mitigés publiés mercredi.

Le billet vert a également fait les frais de la teneur des "minutes" de la Réserve fédérale dont les décideurs ont discuté lors de leur réunion de novembre de la manière d'ajuster les achats d'actifs afin de soutenir plus efficacement les marchés et l'économie.

Pétrole

Après quatre séances de progression, les cours du pétrole ont clôturé en baisse mais ne s'en dirigent pas moins vers leur meilleure performance mensuelle depuis mai grâce aux progrès sur les vaccins qui pourraient écourter la pandémie et alimenter une reprise économique qui se traduirait par un rebond de la demande de carburant.

Le baril de Brent recule de 1,69% à 47,79 dollars après un pic depuis le 6 mars à 49,09 dollars. Le brut léger américain perd 1,49% à 45,03 dollars

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/USD : une nouvelle jambe de hausse

Le climat général reste défavorable au dollar,le regain d'appétit pour les actifs plus risqués et les derniers indicateurs économiques en demi-teinte aux Etats-Unis plaident pour des soutiens monétaires et budgétaires supplémentaires à venir.

Le cours de l’euro consolidait depuis plusieurs semaines dans un range à l’intérieur d’un canal baissier. De ce fait, la rupture de la résistance à 1,1875$ permet d’entrevoir une nouvelle vague haussière en direction des 1,2040$. Nous assistons actuellement à un pull back sur la borne haute du range, ainsi les acheteurs gardent la main et la dynamique de fond haussière devrait reprendre ses droits.

L’EUR/USD reste fort et le flux haussier ne manque pas de carburant à court terme, une accélération au-dessus des 1,2040$ pourrait propulser le marché vers les 1,2180$ dans les prochaines semaines.

