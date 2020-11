SP500 : Vers les plus hauts historiques

Points clés de l’article :

Une combinaison de bonnes nouvelles

Une combinaison de bonnes nouvelles alliantle vaccin Covid-19 et les rapports selon lesquels l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen pourrait être nommée au poste de prochain secrétaire au Trésor donnent aux investisseurs plus de confiance pour prendre des risques. Cela alimente la rotation des actions technologiques réputées défensives vers les actifs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, tels que les compagnies aériennes et les producteurs d'énergie.

Wall Street voit dans une éventuelle nomination de M. Yellen une raison de compter sur un plan plus vaste de relance économique. Elle a récemment déclaré que la reprise sera inégale et terne si le Congrès ne dépense pas davantage pour lutter contre le chômage et maintenir les petites entreprises à flot.

Les marchés aiment la certitude et la décision prise par Trump de participer à la transition participe à l’optimisme des investisseurs . Une administration Biden devrait être beaucoup moins isolationniste, avec l'espoir que les États-Unis se réengagent dans le commerce mondial et améliorent leurs relations avec la Chine.

L’indicateur de sentiment divulgué par CNN montre un état d’optimisme très prélevé.

L’indice repart à l’assaut se son sommet

Après le temporisation de la semaine dernière, Wall Street a repris le chemin de la hausse avec un indice SP500 en hausse pour la troisième séance consécutive qui rejoint le plus haut du 16 novembre. La moyenne mobile à 13 jours a joué un rôle de support et l’indice pourrait revenir sur le plus haut historique à 3674 points. Le support à court terme se situe sur 3545 points.

Au vu de l’optimisme très élevé, l’indice pourrait toutefois corrigé

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

