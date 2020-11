DAX30 : L’indice allemand marque le pas au contact de sa résistance

Points clés de l’article :

Le marché toujours porté par les vaccins

L’indice devrait reprendre son souffle après sa hausse récente

Ca devient une coutume le lundi de voir une entreprise pharmaceutique annoncer les bons résultats du vaccin qu’elle développe.

C’est au tourd’AstraZeneca Plc de participer à la hausse du marché. La société affirme que son vaccin a permis d'éviter la maladie chez la plupart des gens affichant une taux de succès de 90%.

Pfizer Inc. et Moderna Inc. Poursuivent leur hausse après qu'un fonctionnaire du gouvernement américain ait déclaré que les vaccinations pourraient commencer bientôt. Regeneron Pharmaceuticals Inc. a fait après que son cocktail d'anticorps ait obtenu une autorisation d'utilisation d'urgence.

Les succès récents des vaccins ont renforcé le sentiment d'optimisme sur les marchés et les investisseurs se sont emparés d'actifs qui pourraient bénéficier de la fin des mesures de restrictions. Les sociétés énergétiques ont affiché la plus forte progression parmi les secteurs boursiers européens.

Cependant les bonnes nouvelles sont intégrées dans les cours, et les préoccupations à court terme sur l’impact des restrictions dues à la deuxième vague d’infections au Covid pourraient tempérer la hausse récente. La ville de Toronto a annoncé des mesures de confinement.

Les investisseurs risquent d'attendre la publication mercredi des données sur la croissance économique américaine, afin d’évaluer l’impact des mesures restrictives. Mercredi également, la Réserve fédérale américaine doit rendre compte de sa dernière réunion, bien qu'aucune surprise ne soit attendue.

L’indice devrait reprendre son souffle après sa hausse récente

La tendance sur l’indice allemand comme sur les indices majeurs reste positive mais montre des signes d’essoufflement au contact de la résistance à 13300 points. Plusieurs chandeliers avec des mèches hautes se sont formés à son contact qui pourrait indiquer une consolidation ou une correction. La bougie du jour est la plus significative avec une formation en étoile filante qui montre que les vendeurs sont bien présents.

Les cours pourraient revenir sur 12900 points avant de repartir à la hausse. Une cassure de ce niveau donnerait le signal d’une correction vers 12340.

Un franchissement des 12300 permettrait à l’indice de revenir vers 13460 et au-delà vers le retracement complet de la crise Covid à 13830.

Evolution du CFD DAX 30 en données quotidiennes :

