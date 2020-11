SP500 : L’indice consolide dans une tendance haussière

Points clés de l’article :

Le conflit des perspectives à court et moyen terme

Un optimisme modéré est de retour

Biais haussier au-dessus de 3500 points

Le conflit des perspectives à court et moyen terme

Les marchés actions sont mitigés ce vendredi, dans un conflit permanent entre les inquiétudes actuelles concernant l'aggravation de la pandémie et l'optimisme que les vaccins sauveront l'économie à moyen terme.

La reprise du marché en novembre s'est ralentie cette semaine, les craintes d'un effondrement de l'économie à court terme se heurtant aux espoirs d'une croissance plus forte l'année prochaine, une fois que des vaccins efficaces contre le coronavirus seront disponibles.

Les infections et les hospitalisations étant en hausse dans la plupart des États-Unis, les gouverneurs et les maires imposent à contrecœur des masques, limitent la taille des rassemblements, interdisent les repas en salle dans les restaurants, ferment les salles de sport et limitent les heures et la capacité des autres entreprises. Des mesures auxquelles nous sommes habitués en Europe.

De plus, démocrates et républicains à Washington sont toujours bloqués dans leurs tentatives de fournir un nouveau plan de soutien financier aux salariés et aux entreprises. Le spectre d'un hiver morose se profile à l'horizon, tant pour le système de santé que pour l'économie.

Pour contrebalancer toutes ces craintes, les investisseurs espèrent que les prochains vaccins permettront de contrôler la pandémie et de ramener l'économie mondiale à la normale l'année prochaine.

Un optimisme modéré est de retour

L'optimisme des investisseurs individuels quant aux perspectives à court terme des actions a diminué après la forte hausse de la semaine dernière. La dernière enquête de l'AAII sur le sentiment des investisseurs montre également un fort rebond du sentiment neutre.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions augmentent au cours des six prochains mois, a baissé de 11,5 points pour atteindre 44,4 %. C'est la première fois que l'optimisme est supérieur à sa moyenne historique de 38,0 % sur deux semaines consécutives depuis la mi-février.

La moyenne du put call ratio se situe sur un niveau plutôt bas sans être extrême mais montre quand même que les investisseurs sont peu couverts et donc exposés à un risque à la baisse des marchés.

Biais haussier au-dessus de 3500 points

A moyen terme l’indice SP500 reste dans une tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui a servi de support le 30 octobre, dernier creux du marché à 3233 points. Depuis l’indice a connu une vague da hausse abrupte qui a vu le SP500 marquer un record historique à 3674 points. Les prix, malgré une temporisation depuis ce point haut, restent au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes qui reste supérieure à celle de 34 périodes, toutes les deux ascendantes, signe d’une marché haussier.

Touttefois, les cours semblent entrer dans une phase de consolidation entre l’ancienne résistance devenue support qui coïncide avec la MM34 autour de 3500 points et le points haut à 3674 points. Une cassure de ce support donnerait le signal d’une correction plus importante. Au-dessus le biais haussier reste prédominant et le scénario principal reste une hausse vers le plus haut. La saisonnalité plaide aussi pour une hausse.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

