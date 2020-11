Wall Street : Les bourses américaines marquent le pas après un rallye historique

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Wall Street a enchaîné une deuxième séance de baisse mercredi, marquant ainsi le pas après un rallye haussier historique. Les craintes sur la pandémie refont surface alors que le gouverneur de New York a durci les restrictions en annonçant la fermeture temporaire des écoles publiques et le Minnesota a ordonné la fermeture de tous les restaurants, bars et lieux de divertissement pendant quatre semaines.

Les principaux indices américains perdent ainsi entre 1 et 2% sur les deux dernières séances après avoir rebondi de plus de 10% en l’espace de seulement deux semaines. Ce rebond a été historique puisque normalement, ces puissantes hausses ont lieu à l’intérieur des marchés baissiers très volatils ou au début d’un nouveau marché haussier. Or cette fois-ci, la hausse de 10% s’est déroulée juste en dessous des plus hauts historiques.

Maintenant que les résultats positifs des deux vaccins et que les résultats des élections sont intégrés dans les prix, il est normal que les opérateurs de marché sécurisent des bénéfices et se reconcentrent sur la situation sanitaire. La reprise des négociations aux Etats-Unis sur un nouveau plan de relance est à nouveau au centre des attentions.

Les indices boursiers butent sous des résistances majeures

Sur le plan de l’analyse technique, les principaux indices évoluent sous des résistances à court terme. Le Dow Jones bute sous le seuil symbolique des 30 000 points, le S&P 500 peine à dépasser son plus haut de septembre à environ 3600 points et le Nasdaq 100 peine à sortir par le haut de son triangle symétrique.

Les perspectives restent à court et moyen terme haussières malgré le déclin des deux dernières séances qui n’a rien d’inquiétant après une hausse de plus de 10%... Néanmoins, le plus bas de jeudi dernier à 3511 points sera un support technique à surveiller puisqu’un repli en dessous de celui-ci formerait une figure de retournement en « double top ». Les perspectives tourneraient alors à la baisse à court terme.

Graphique 4 heures du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

