Euro stoxx 50 : Prises de bénéfices après un rallye spectaculaire

Retour aux préoccupations à court terme

L’indice entre en consolidation au-dessus de 3400 points

Les premiers doutes se sont propagés sur les marchés après la hausse spectaculaire des dernières séances. À Wall Street, l'indice de référence S&P 500 a perdu 1,2 % mercredi, effaçant ses premiers gains après que Pfizer et BioNTech aient publié des données encore plus prometteuses sur les vaccins

Les marchés asiatiques ont suivi le mouvement avec des prises de bénéfices. Le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 0,9 %, à 25 479,27, et le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,6 %, à 26 394,26. Le Kospi à Séoul a baissé de 0,5 %, à 2 533,47

Les contrats à terme sur les actions européennes sont plus faibles après la chute des actions américaines, la ville de New York ayant fermé des écoles en raison de la hausse des cas de coronavirus. Certaines actions à Tokyo ont également chuté, la ville ayant relevé son niveau d'alerte au plus haut des quatre niveaux.

Les investisseurs se tiennent à distance de l'euphorie vaccinale qui a propulsé les actions mondiales à des niveaux records, les gestionnaires de fonds se concentrant sur les dernières données indiquant des taux de transmission en hausse en Europe et aux États-Unis, où les décès dus à la maladie ont dépassé les 250 000. Les marchés ne peuvent tout simplement pas ignorer la réalité d'un hiver sombre et des dégâts occasionnés à l’économie.

L’indice entre en consolidation au-dessus de 3400 points

Après la forte hausse entre Mars et Juin, l’indice européen a retracé entre 38,2% et 50% de cette reprise par la suite. Début Novembre le point bas à 2900 points avec un RSI en survente a vu l’indice rebondir pour franchir une résistance baissière qui bloquait les hausses des cours entre juillet et octobre.

Le rallye haussier connaît donc un coup d’arrêt plutôt logique au vu du RSI qui cette fois se trouve en zone de surachat. Il est donc probable que nous assistions à une consolidation horizontale avec un indice revenant sur les 3400 points. Une rupture de ce niveau, ancienne résistance et passage de la moyenne mobile à 13 périodes annoncerait une correction plus significative.

Cette phase de de stagnation serait invalidée sur franchissement des 3498, point haut de la récente hausse.

Evolution de l’Eurostock 50 en données quotidiennes :

