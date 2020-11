Indices : une pause dans la hausse – BTC/USD : le bitcoin s’enflamme

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes se stabilisent

Wall Street pénalisée par le coronavirus

Graphique du jour – Bitcoin : la prochaine cible se trouve à 20 000$

Les Bourses européennes se stabilisent

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, les marchés actions paraissant marquer une pause après le mouvement de nette hausse observé sur plusieurs séances grâce aux espoirs de vaccin contre le COVID-19.

Au lendemain d'une séance marquée par un vent d'optimisme grâce aux annonces très encourageantes de l'américain Moderna sur le développement d'un vaccin efficace contre le COVID-19, les investisseurs ont préféré faire preuve de prudence et prendre quelques bénéfices.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Wall Street pénalisée par le coronavirus

Après les records de la veille, Wall Street a fini en baisse mardi, réagissant à une hausse du nombre de cas de contamination au coronavirus, aux effets de possibles reconfinements et à de mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique.

L'euphorie de la veille, portée par les annonces du groupe de biotechnologie Moderna sur son vaccin expérimental contre le coronavirus, a cédé le pas à des prises de bénéfices mais à aussi à de nouvelles inquiétudes sur la crise sanitaire.

Au chapitre des indicateurs macroéconomiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont déçu les investisseurs, augmentant moins que prévu en octobre et pourraient ralentir davantage en raison de la résurgence des contaminations par le coronavirus et de la baisse de revenus des ménages avec la fin du soutien budgétaire du gouvernement.

La Réserve fédérale a par ailleurs fait état d'une hausse de 1,1% de la production industrielle aux Etats-Unis en octobre, en accélération par rapport au mois de septembre (recul de 0,4%). L'augmentation des nouveaux cas de COVID-19 pourrait cependant provoquer des perturbations dans les usines et compromettre la reprise.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,56% à 29 783,35 points. Le Nasdaq a reculé de 0,21% et le S&P-500a perdu 0,48%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,22% face à un panier de devises de référence, permettant à l'euro de s'apprécier autour de 1,1861 dollar.

La livre sterling avance face au dollar et à l'euro, après une information du quotidien The Sun selon laquelle le négociateur britannique en chef sur le Brexit a déclaré au Premier ministre Boris Johnson s'attendre à un accord commercial avec l'Union européenne "en début de semaine prochaine"

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

Pétrole

Les cours du pétrole sont en recul, les inquiétudes concernant l'impact à court terme de la pandémie sur la demande l'emportant sur les espoirs d'un vaccin et d'une réduction de l'offre de l'Opep+.

Le Brent perd 1,14% à 43,32 dollars le baril et le brut léger américain WTI 0,9% sous 41 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Bitcoin : la prochaine cible se trouve à 20 000$

Sur ce graphique en données hebdomadaires, force est de constater que le Bitcoin pulvérise chacune de ses résistances. Le flux haussier est véritablement impulsif et ne laisse pas de place pour les vendeurs. Certes, la dynamique est haussière sur la cryptomonnaie, toutefois les arbres ne montent pas jusqu’au ciel.

Ce type d’ascension à la verticale n’est jamais de bon augure sur un actif financier. En effet, les marchés ont besoin de consolider, de respirer et de retracer pour repartir de plus belle. Or, nous assistons à aucun repli depuis plusieurs semaines, le Bitcoin pourrait bien entendu continuer à grimper en direction des 20 000$. Néanmoins, nous risquons aussi d’assister à un repli dans les jours à venir. Pour le moment, les acheteurs gardent la main et le flux ne semble pas s’essouffler, mais en cas de correction en retour sur les 17 250$ puis 15 800$ ne serait pas exclure.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE