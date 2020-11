DAX30 : La reprise haussière s’est arrêtée sous le gap de février

Points clés de l’article :

Les marchés boursiers asiatiques ont été pour la plupart à la hausse mercredi après la légère baisse de Wall Street, les espoirs d'un éventuel vaccin contre le coronavirus ayant été tempérés par les inquiétudes concernant l'impact persistant de la pandémie.

Shanghai, Hong Kong et Séoul ont progressé tandis que Tokyo a reculé.

Les investisseurs ont été encouragés par les annonces concernant les progrès possibles vers un vaccin contre les coronavirus. Mais le nombre croissant d'infections aux États-Unis et en Europe a fait naître la menace de nouvelles restrictions sur l’activité économique et la circulation.

À Washington, les démocrates ont demandé à Mitch McConnell de reprendre les discussions sur le plan de relance, bien que le leader de la majorité au Sénat ait maintenu son insistance sur un plan ciblé. Pendant ce temps, les responsables de la politique monétaire ont commenté les annonces sur le développement des vaccins, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde déclarant qu'elle n'est "pas sûre que cela va changer la donne pour nos prévisions", et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell avertissant que l'économie américaine a encore "un long chemin à parcourir". Les stratèges de la Bank of America Corp., quant à eux, estiment qu'il est temps de commencer à vendre des actifs à risque.

L’indice allemand malgré son fort rebond amorcé le lundi 2 novembre reste sous une forte zone de résistance entre 13342 et 13462 (gap laissé ouvert en février et plus haut du mois d’Aout). Plusieurs séances d’hésitation à son contact indique au minimum une consolidation en cours. L’indice pourrait revenir sur 12930, premier support sans remettre en cause la reprise haussière.

Une cassure de ce dernier niveau donnerait le signal d’une correction vers 12340.

Evolution du CFD Indice DAX en données quotidiennes :

