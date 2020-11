EuroStoxx 50 : l’Europe à un plus haut de 8 mois grâce au vaccin de Pfizer

Points-clés de l’article sur le cours de l’EuroStoxx 50 :

L’EuroStoxx 50 sauvé par le résultat d es élections américaines et le vaccin de Pfizer /BioNTech

L’EuroStoxx 50 met fin à une phase de consolidation de 5 mois

Alors qu’il était en train de retomber en correction à la suite des annonces de reconfinement en Europe, le marché boursier de la zone euro a été sauvé par les élections américaines et le vaccin de Pfizer.

L’EuroStoxx 50 s’adjuge plus de 15% depuis le début du mois, les opérateurs accueillants positivement les élections américaines qui ont abouti à un Congrès divisé. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs puisqu’un Congrès divisé devrait empêcher des réformes structurelles trop importantes ainsi que la hausse des taxes sur les entreprises voulue par Joe Biden.

L’optimisme s’est prolongé par l’annonce encourageante de Pfizer et BioNTech selon laquelle leur vaccin avait une efficacité de 90% lors des essais cliniques de phase 3 (phase finale). Cette nouvelle permet aux investisseurs d’entrevoir le bout du tunnel et l’effet est double puisqu’elle intervient alors même que la situation sanitaire en Europe et aux Etats-Unis redevient hors de contrôle.

Cette nouvelle est rassurante pour l’économie mondiale et les marchés boursiers, en particulier européens, puisqu’ils sont composés par davantage de valeurs cycliques que les marchés américains.

Graphique journalier du cours de l’EuroStoxx 50 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le rebond de 16% de l’EuroStoxx 50 depuis le début du mois l’a permis de dépasser ses plus hauts de l’été vers 3400 points. Après une consolidation de 5 mois, le marché boursier de la zone euro signale donc une reprise de sa tendance haussière de fond qui a débuté mi-mars.

Au-dessus de 3400 points, les perspectives sont techniquement haussières. L’EuroStoxx 50 pourrait débuter une nouvelle jambe de hausse vers ses plus hauts de l’année à 3863 points, mais il devra pour cela s’affranchir de son plus haut de mars à 3467 points qui semble faire office de résistance à court terme.

Les perspectives haussières seraient techniquement invalidées en cas de repli sous 3400 points. La hausse au-dessus de 3400 points aurait alors été un « piège haussier », les perspectives de moyen/long terme redeviendraient neutres.

