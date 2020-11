CAC40 : La course au vaccin dope les bourses

Points clés de l’article :

Après Pfizer, Moderna annonce des résultats positifs sur son vaccin

Une lecture désormais très haussière

Après Pfizer, Moderna annonce des résultats positifs sur son vaccin

Moderna Inc. a déclaré que son vaccin Covid-19 était efficace à 94,5% lors d'une analyse préliminaire d'un vaste essai clinique en phase finale, un autre signe qu'une chasse effrénée des scientifiques et des sociétés pharmaceutiques porte ses fruits avec de nouveaux outils puissants qui pourraient aider à contrôler une pandémie qui s'aggrave.

Recommandé par Cedric Damestoy Télécharger nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Une analyse préliminaire des données provenant de plus de 30 000 volontaires a montré que le vaccin de Moderna prévenait pratiquement tous les cas symptomatiques de Covid-19, la maladie causée par le coronavirus, a déclaré la société dans un communiqué lundi. Cette annonce vient une semaine après les résultats sur le vaccin développé par Pfizer.

Les actions de Moderna ont augmenté de 12 % en préouverture, tandis qu'en Europe, l'indice Stoxx 600 a augmenté de 1,4 %.

Les résultats arrivent à un moment où l'emprise de la pandémie se resserre. Les États-Unis ont dépassé les 11 millions de cas de coronavirus dimanche, la Floride ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections depuis juillet et les nouveaux cas en Californie ayant atteint leur plus haut niveau depuis trois mois. Les décès et les hospitalisations sont également en hausse. L'Europe a également vu le nombre de cas grimper en flèche, alors que la plupart des pays du monde se préparent à un hiver qui s'annonce rigoureux.

Une lecture désormais très haussière

La configuration du CAC40 est désormais haussière depuis la longue bougie verte de lundi dernier. Les cours sont sortis d’un long canal baissier horizontal qui avait permis à l’indice de consolider pendant 5 mois la hausse de Mars à début juin. La projection de la sortie du canal donne un objectif à moyen terme vers les plus hauts de février au minimum. La saisonnalité joue en faveur d’une progression des cours.

En analyse Ichimoku, le nuage, la tenkan, la kijun et la laggin span sont orientés à la hausse et confirment l’analyse classique.

Cependant, l’indice est désormais en surachat et pourrait donc respirer avant de poursuivre sa hausse. Le support se situe désormais sur 5230 points qui correspond en analyse Ichimoku à la tenkan.

Evolution du CFD indice CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE