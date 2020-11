DAX30 : L’indice reprend son souffle après sa forte hausse

Points clés de l’article :

Après les annonces sur la progression sur un vaccin et la forte hausse que cela a provoqué, les investisseurs reprennent leur souffle et pourraient revenir sur une actualité plus immédiate. En effet, L'enthousiasme suscité par la nouvelle de vaccins potentiellement efficaces pour le COVID-19 a été tempéré par les préoccupations liées aux défis logistiques à relever pour garantir l'accès à des milliards de personnes.

Sur le front de la crise sanitaire, des signes encourageants apparaissent après que de nombreux pays européens ont adopté de nouvelles restrictions, notamment la fermeture de magasins, de bars et de restaurants non essentiels, dans un effort pour ralentir la pandémie. L'Irlande, l'un des premiers pays à avoir réimposé des restrictions, a réduit le nombre de nouvelles infections à 240 dans les dernières 24 heures, contre plus de 1 200 par jour à la mi-octobre.

Le ministre allemand de la santé, Jens Spahn, a déclaré que les nouveaux chiffres sont encourageants mais qu'il est trop tôt pour parler d'une nouvelle tendance. L'effet des nouvelles mesures ne peut pas encore être évalué, a déclaré une porte-parole.

En attendant l’économie peut compter sur le soutien de la banque centrale européenne. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que les mesures monétaires se concentreront sur les achats d'obligations d'urgence et les prêts à long terme excluant toutefois les baisses de taux d'intérêt comme moyen d'aider l'économie. Il est largement prévu que la BCE augmente et étende son programme d'achat d'obligations pour lutter contre la pandémie de 1,35 trillion d'euros lors de sa réunion de décembre, et de nombreux économistes s'attendent également à ce qu'elle apporte des modifications à son crédit ultra bon marché pour les banques. Les perspectives économiques de la zone euro se sont considérablement assombries ces dernières semaines.

L’indice allemand temporise sous la résistance à 13342 points

L’indice allemand marque une pause à l’approche de la résistance à 13 142 points. La séance du jour donnera une première indication sur la poursuite de la hausse. Après une hausse aussi rapide, il est normal que l’indice temporise. Une consolidation pourrait se mettre en place au-dessus de 12340 points qui devrait contenir la correction.

Un franchissement de la résistance donnerait le signal d’une nouvelle impulsion haussière vers le plus haut de cet été à 13462 ou le plus haut de l’année à 13830. Les moyennes mobiles à 13 et 34 jours s’orientent à la hausse et soutiennent ce scénario positif.

Evolution de l’indice DAX30 en données quotidiennes :

