CAC 40 : La prudence est de mise à l’approche des 5500 points

Après une hausse de 20% en 8 séances du CAC 40, une pause semble légitime

Plus de 20% de hausse en ligne droite en à peine 8 séances pour le CAC 40. Merci à l’élection d’un Congrès divisé aux Etats-Unis et des résultats encourageants du vaccin de Pfizer et BioNTech pour cette performance stratosphérique qui a de quoi redonner la joie des acheteurs.

Il est en revanche temps pour la prudence. Les acheteurs vont vraisemblablement chercher à sécuriser une partie de leurs gains latents alors que le CAC 40 s’approche d’une résistance majeure à 5500 points. Non seulement symbolique, ce seuil avait fait office de résistance en mars.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Techniquement, nous commençons déjà à constater un essoufflement des acheteurs à mesure que le CAC s’approche de cette résistance. Les corps des chandeliers sont de plus en plus petits et les mèches de plus en plus grandes. Les perspectives restent techniquement haussières, mais le ratio risque/rendement ne favorise plus les achats à court terme, encore moins après cette envolée phénoménale.

Possible « pullback » du CAC 40 à 5200 points à court terme

Le CAC 40 pourrait marquer le pas à 5500 points, les vendeurs reprendre la main à court terme et donc voir l’indice parisien revenir vers son ancien plus haut de juin à environ 5200 points avant d’éventuellement repartir à la hausse. Techniquement, les perspectives de moyen/long terme restent en tout cas haussières tant que le CAC ne se replie pas sous ce support.

Fondamentalement, les catalyseurs clés du CAC 40 sont comme nous avons pu le constater ces dernières semaines : l’évolution de la situation sanitaire et les avancées dans le développement d’un vaccin. La reprise des discussions concernant le plan de relance américain aura également son importance, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence à aboutir à des nouvelles mesures de soutien étant donné que la reprise américaine ne montre aucun signe d’essoufflement. Les négociations pourraient donc perdurer.

