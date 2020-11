Or : Séance négative mais préservation des 1850

Points clés de l’article :

Les cours ont enregistré une chute sévère mais préserve le support à 1850

Lundi, les métaux précieux ont clôturé en forte baisse, l'or étant tombé au plus bas des 3 derniers mois. Les métaux précieux ont plongé suite à l'optimisme sur un vaccin, ce qui pourrait permettre à l'économie mondiale de revenir à la normale dans le courant de l'année prochaine. Les métaux précieux ont d'abord atteint leur plus haut niveau sur un mois et demi avant la déclaration de Pfizer qui a révélé que les tests menés avaient une efficacité de 90%.

L'envolée de lundi du S&P 500 et du Dow Jones Industrials, qui ont atteint de nouveaux records, a mis un frein à la recherche de valeurs refuge comme les métaux précieux. De plus, la hausse des rendements des obligations est baissière pour la demande d'or en tant que réserve de valeur après que le rendement américain à 10 ans ait grimpé lundi pour atteindre un plus haut de 0,973 % sur plus de 7 mois.

Les nouvelles économiques mondiales positives ont été aussi baissières pour l'or mais ont soutenu la demande de métaux industriels et les prix de l'argent. Les exportations chinoises d'octobre ont augmenté de 11,4 % en glissement annuel, plus que les prévisions de 9,2 , et la plus forte augmentation en 17 mois. De même, les exportations allemandes de septembre ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel, plus que les prévisions de 2,0 %. En outre, l'indice de référence de l'IC du mois de septembre du Japon a augmenté de 4,4 pour atteindre 92,9, un record sur 14 mois, plus fort que les attentes de 92,6.

Les cours de l’or ont donc buté sur la zone de résistance entre 1965 et 2000. La séance d’hier était fortement négative mais a préservé le support à 1850 et tant que les cours se situent au-dessus, la consolidation horizontale peut se poursuivre.

Une rupture du support annulerait la tendance positive de court terme et donnerait un objectif potentiel à 1730 USD. La hausse reprendrait sur franchissement de la zone de résistance

Evolution des cours de l’Or ne données quotidiennes :

