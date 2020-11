CAC 40 : c’est Noël avant l’heure, la fête bat son plein

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU CAC 40

Une hausse de 20% en quelques jours

CAC 40 : prudence sur l’indice après une envolée historique

Le CAC 40 poursuit son envolée de la veille et inscrit une nouvelle séance de hausse après une ascension d’environ 20% en seulement 8 séances. Il s'agit d'une performance historique pour l'indice parisien. Certes, l’annonce du laboratoire Pfizer a dopé les indices boursiers, mais nous assistons surtout à une rotation sectorielle entre le secteur « Growth » et « Value ».

Les dossiers délaissés par les investisseurs reprennent du poil de la bête. L’espoir d’un futur vaccin a provoqué une ruée vers les sociétés dont l'activité a été la plus impactée par la pandémie. Parmi les valeurs du CAC 40, Airbus s'est adjugée plus de 18% et les banques affichaient des progressions supérieures à 13%. Les secteurs des centres commerciaux (+31% pour Klépierre), du transport (+27,5% pour Air France-KLM) ont été aussi particulièrement recherchés.

En revanche, les valeurs technologiques, qui ont été les grandes gagnantes de la pandémie, sous-performent. Les investisseurs restent sur l’idée que la croissance économique devrait s’améliorer en 2021, alors ils se tournent vers les valeurs de l’économie traditionnelle.

Graphiquement, l’indice donne le vertige depuis plusieurs séances, cette ascension verticale sans aucun repli démontre qu’une force acheteuse est bien en place. Toutefois, ne cédons pas trop vite à l’euphorie car les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Le CAC 40 ne pourra pas garder ce rythme effréné dans les séances à venir. Il est nécessaire d’avoir des phases de consolidation ou de retracement afin que le marché reprenne son souffle.

La sortie par le haut du canal à 5 050 points a ouvert la voie à une forte accélération, ainsi l’objectif théorique se situe vers les 5 535 points. Pour le moment, le marché travaille une résistance hebdomadaire à 5 425 points, mais la hausse semble limitée. Un franchissement au-dessus de ce seuil permettrait de rallier notre objectif. Cependant, nous estimons que le CAC risque de manquer de carburant dans les prochains jours. Cette envolée spectaculaire engendrée par des excès n’est pas saine et risque de conduire à une correction de marché. De ce fait, un retour vers les 5 250 points puis les 5 130 points est un scénario envisageable avant de repartir pour une nouvelle jambe de hausse. Un repli de marché est donc légitime même si le flux d’actualités soutient la tendance à court terme, la crise du Covid-19 n’est pour autant pas terminée.

GRAPHIQUE DU CAC 40 EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

