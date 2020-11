SP500 : Cinquième séance de hausse !

L'UE pourrait décider d'imposer des taxes sur 4 milliards$ de marchandises américaines après la décision de l'OMC concernant Boeing (diplomates européens via RTRS)

Nouveau repli des anticipations de croissance US au Q4 par le modèle de la Fed de New-York qui anticipe désormais 2.86% (annualisé) --> https://t.co/1Uz0srTOuS

ETF $HYG (dette coroporate US à haut rendement) Tentative de sortie prudente par le haut mais pas de mouvement explosif et pullback rapide sur zone de cassure ça manque un peu de jus... Et SP500 / Nasdaq100 toujours bloqués sous l'oblique des sommets de septembre/octobre https://t.co/mxLFcNxrYl