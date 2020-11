DAX : L’indice allemand interrompt sa baisse de la semaine dernière avant une semaine américaine

Points clés de l’article :

L’espoir revient sur les marchés boursiers avec cette semaine cruciale

L’indice interrompt sa baisse sur 11526 points

Les marchés boursiers ont débuté la semaine avec des gains alors que les investisseurs se préparent à une semaine cruciale qui va voir le résultat des élections américaines, une réunion de la Réserve fédérale et les chiffres du chômage pour conclure.

Pourtant, les contrats à terme sur le S&P 500 grimpent de 1,4 % après la forte baisse de la semaine dernière. Les indices de référence des actions en Europe et en Asie ont également augmenté, et les investisseurs ont été rassurés par les données qui ont montré la force de l'expansion économique de la Chine. La Chine continue de tirer l’économie mondiale qui profite aux économies exportatrices comme l’Allemagne. L'indice Caixin China des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière d'octobre a augmenté à 53,6, le sixième mois d'expansion et le niveau le plus élevé depuis 2011, selon les données publiées ce matin.

Aux Etats Unis, l’écart significatif dans les sondages donnant Joe Biden vainqueur semble suffisant aux yeux des investisseurs pour que l’élection ne soit pas contesté. Toutefois, il faudra attendre le résultat pour voir si les démocrates raflent les deux assemblées pour faire passer leur plan de relance sans avoir à négocier avec les républicains.

Malgré ces anticipations positives, les mesures de restrictions en Europe se multiplient et vont freiner la reprise économique. Angela Merkel a signalé que la lumière au bout du tunnel était encore loin et que la limitation des contacts dans la sphère privée allait vraisemblablement durer tout l’hiver. En attendant, les marchés se focalisent sur les Etats Unis et attendent de bonnes nouvelles pour l’économie.

L’objectif de la sortie de consolidation a été atteint en séance vendredi et a vu la reprise en main des acheteurs qui ont réussi à préserver en clôture le support à 11526. Le rebond amorcé aujourd’hui est significatif et s’il était confirmé en clôture serait haussier avec une bougie en forme de Marubozu. L’indice allemand pourrait alors rejoindre l’ancien support qui devient résistance à 12340. Une résistance intermédiaire se situe sur 11957.

Ce scénario haissier serait invalidé en cas de rupture du support à 11526 qui pourrait amener l’indice vers les 10160.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

