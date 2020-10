SP500 : Semaine négative pour l’indice américain avant les élections

Points clés de l’article :

Les craintes sur l’avenir l’emportent sur les bons résultats

Des indicateurs de sentiment de retour sur des niveaux de neutralité

Une zone de support à 3210 points

Les craintes sur l’avenir l’emportent sur les bons résultats

Les craintes se sont accumulées en début de semaine concernant les dommages économiques à venir en raison de la hausse du nombre de coronavirus dans le monde, de l'incertitude entourant la prochaine élection présidentielle et de l'incapacité de Washington à soutenir davantage l'économie.

Apple, Amazon, Facebook et la société mère de Google sont quatre des cinq plus grandes valeurs du S&P 500 en termes de valeur boursière, ce qui donne à leurs mouvements une influence démesurée sur l'indice, et ils ont été les principaux moteurs de l'énorme reprise de Wall Street depuis mars. Tous les quatre ont déclaré des bénéfices pour l'été qui ont été encore meilleurs que ce que les analystes attendaient, tout comme l'autre action des cinq plus grandes sociétés l'a fait plus tôt cette semaine. Mais comme Microsoft, la plupart ont néanmoins chuté, les investisseurs ayant trouvé des raisons de s'inquiéter dans leurs rapports.

Apple a chuté de 5,5 % après que les investisseurs se soient concentrés sur des revenus plus faibles que prévu pour ses iPhones et ses ventes en Chine. Amazon a chuté de 4,9 % et Facebook de 6,7 %.

Twitter, un autre titre technologique très médiatisé, a chuté de 20,6 %, ce qui représente de loin la plus grande perte parmi les actions du S&P 500. Il a également enregistré des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le dernier trimestre. Les investisseurs se sont plutôt concentrés sur la croissance du nombre d'utilisateurs quotidiens, qui n'a pas répondu aux attentes des analystes.

Des indicateurs de sentiment de retour sur des niveaux de neutralité

Pour la première fois depuis janvier 2019, les sentiments haussiers et baissiers sont à égalité. Bien qu'à égalité, l'optimisme reste inférieur à la moyenne et le pessimisme supérieur à la moyenne.

Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes que les prix des actions augmentent au cours des six prochains mois, a baissé de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 35,3 %. Le sentiment haussier reste inférieur à sa moyenne historique de 38,0 % pour la 34e semaine consécutive et la 39e semaine cette année.

Retour à l’équilibre donc et pas de panique chez les investisseurs.

Retour sur des niveaux neutres aussi pour la moyenne mobile à 5 jours du Put Call Ratio.

Les deux indicateurs coïncident donc, ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps, et ne montrent pas de niveaux extrêmes propices à des retournements de tendance qui reste haussière.

Une zone de support à 3210 points

La rupture d’un support à 3430 points lundi a été décisive pour le reste de la semaine qui a vu se succéder les séances négatives. Le support suivant à 3310 n’a pas tenu et les cours se sont dirigés vers un support plus important à 3210 essentiel pour la tendance à moyen terme.

La séance du jour à l’approche de ce support montre le retour des acheteurs avec une longue mèche basse si jamais la clôture se fait sur ces niveaux. On pourrait voir même une bougie en forme de doji qui indiquerait un potentiel signal de retournement ou de fin de baisse s’il était suivi lundi par une séance positive.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

